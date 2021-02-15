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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2078207920802081
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:08

  hume написав:Думаю 16-19. Возможно 20, но, имхо, там сейчас столько выйдет под аренду, что мама не горюй.
Есть группы в телеге по аренде Печерска, Голосеево, ПОХа. Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет

Правда, нужно признать, что цены довольно высокие. Я не могу понять, что так манит в этом регионе. Начал думать, что в вонище, которая окутывает весь район, присутствует что-то наркотическое. Люди испытывают ломку при выезде в другие районы

А вы спросите.
Ответят в стиле - так там же все наши живут.
Скопление молодежи привлекает от и всё.
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