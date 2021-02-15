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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2078207920802081
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:08

  hume написав:Думаю 16-19. Возможно 20, но, имхо, там сейчас столько выйдет под аренду, что мама не горюй.
Есть группы в телеге по аренде Печерска, Голосеево, ПОХа. Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет

Правда, нужно признать, что цены довольно высокие. Я не могу понять, что так манит в этом регионе. Начал думать, что в вонище, которая окутывает весь район, присутствует что-то наркотическое. Люди испытывают ломку при выезде в другие районы

А вы спросите.
Ответят в стиле - так там же все наши живут.
Скопление молодежи привлекает от и всё.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:38

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  hume написав:Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет
2й раз снижают цену, никак сдать не могут. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/patriot ... LZuYS.html


До метро далеко.
Обстановка спартанська.

Все одно краще, ніж в Єпенях за 20 км від київської межі.
Думаю, там взагалі подібне неможливо здати за таку ціну.

Обстанка нормальна, а от вид з вікна не радує,
але кому і кобила наречена.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:52

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  hume написав:Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет
2й раз снижают цену, никак сдать не могут. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/patriot ... LZuYS.html


До метро далеко.
Обстановка спартанська.

Все одно краще, ніж в Єпенях за 20 км від київської межі.
Думаю, там взагалі подібне неможливо здати за таку ціну.

смотри прохфессор, в ипенях можно взять цоколь за 8-10куе и сдать его за 3500 грн (улетит за неделю даже без особого ремонта, потому что цена ниже рынка) такой цоколь принесёт примерно 14% годовых. Та квартира в патриотике стоит 60куе а сдать ее можно максимум за 8500 что в потолке принесёт 6% годовых. Для удобства считаем что простоев нет и не будет.

Можно сколько угодно нахваливать переоцененные активы, но их покупателей в перспективе ждут убытки. Построят ещё 50 таких патриотик и цена их аренды сравнится с бучанским цоколем. Конечно цоколь тоже от этого не подорожает, его доходность упадёт до 6% а патриотики упадут до 3%. Потому что у цоколя ценник = реальной рыночной стоимости (которая соответствует его доходности) а у модных киевских новостроев - надутая (инвесторами и чиновниками).
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:11

  vitaliian написав:в ипенях можно взять цоколь за 8-10куе и сдать его за 3500 грн (улетит за неделю даже без особого ремонта, потому что цена ниже рынка)

чомусь наш "програміст" - донині його не здав в оренду, той цоколь.

Обліківка Віталіан - також любить скуповувати неліквід?

  vitaliian написав:у цоколя ценник = реальной рыночной стоимости (которая соответствует его доходности) а у модных киевских новостроев - надутая

он як! Боротьба з києвськими общажками переросла в боротьбу з київським новобудом??? якщо впаде ціна київських новобудів до 3% річних, то ворзельсько-ірпіньсько-бучанські цоколі - взагалі нікому не будуть потрібні. :mrgreen:

Я думаю, що напівпідвали, підвали і горища будинків в Єпенях - вже зараз мають вельми обмежений попит. :mrgreen:
  flyman написав:Обстанка нормальна, а от вид з вікна не радує

з твого напівпідвалу - вид з вікна гарніший? :wink:
Frant
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  #<1 ... 2078207920802081
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