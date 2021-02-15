Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:52

Frant написав: vitaliian написав: hume написав: Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет 2й раз снижают цену, никак сдать не могут. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/patriot ... LZuYS.html 2й раз снижают цену, никак сдать не могут.



До метро далеко.

Обстановка спартанська.



Все одно краще, ніж в Єпенях за 20 км від київської межі.

Думаю, там взагалі подібне неможливо здати за таку ціну. До метро далеко.Обстановка спартанська.Все одно краще, ніж в Єпенях за 20 км від київської межі.Думаю, там взагалі подібне неможливо здати за таку ціну.

смотри прохфессор, в ипенях можно взять цоколь за 8-10куе и сдать его за 3500 грн (улетит за неделю даже без особого ремонта, потому что цена ниже рынка) такой цоколь принесёт примерно 14% годовых. Та квартира в патриотике стоит 60куе а сдать ее можно максимум за 8500 что в потолке принесёт 6% годовых. Для удобства считаем что простоев нет и не будет.Можно сколько угодно нахваливать переоцененные активы, но их покупателей в перспективе ждут убытки. Построят ещё 50 таких патриотик и цена их аренды сравнится с бучанским цоколем. Конечно цоколь тоже от этого не подорожает, его доходность упадёт до 6% а патриотики упадут до 3%. Потому что у цоколя ценник = реальной рыночной стоимости (которая соответствует его доходности) а у модных киевских новостроев - надутая (инвесторами и чиновниками).