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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:08
hume написав:
Думаю 16-19. Возможно 20, но, имхо, там сейчас столько выйдет под аренду, что мама не горюй.
Есть группы в телеге по аренде Печерска, Голосеево, ПОХа. Так вот пох просто сыпится без остановки, телефон потеет
Правда, нужно признать, что цены довольно высокие. Я не могу понять, что так манит в этом регионе. Начал думать, что в вонище, которая окутывает весь район, присутствует что-то наркотическое. Люди испытывают ломку при выезде в другие районы
А вы спросите.
Ответят в стиле - так там же все наши живут.
Скопление молодежи привлекает от и всё.
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UA
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:38
Frant написав:
До метро далеко.
Обстановка спартанська.
Все одно краще, ніж в Єпенях за 20 км від київської межі.
Думаю, там взагалі подібне неможливо здати за таку ціну.
Обстанка нормальна, а от вид з вікна не радує,
але кому і кобила наречена.
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flyman
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:52
Frant написав:
До метро далеко.
Обстановка спартанська.
Все одно краще, ніж в Єпенях за 20 км від київської межі.
Думаю, там взагалі подібне неможливо здати за таку ціну.
смотри прохфессор, в ипенях можно взять цоколь за 8-10куе и сдать его за 3500 грн (улетит за неделю даже без особого ремонта, потому что цена ниже рынка) такой цоколь принесёт примерно 14% годовых. Та квартира в патриотике стоит 60куе а сдать ее можно максимум за 8500 что в потолке принесёт 6% годовых. Для удобства считаем что простоев нет и не будет.
Можно сколько угодно нахваливать переоцененные активы, но их покупателей в перспективе ждут убытки. Построят ещё 50 таких патриотик и цена их аренды сравнится с бучанским цоколем. Конечно цоколь тоже от этого не подорожает, его доходность упадёт до 6% а патриотики упадут до 3%. Потому что у цоколя ценник = реальной рыночной стоимости (которая соответствует его доходности) а у модных киевских новостроев - надутая (инвесторами и чиновниками).
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:11
vitaliian написав:
в ипенях можно взять цоколь за 8-10куе и сдать его за 3500 грн (улетит за неделю даже без особого ремонта, потому что цена ниже рынка)
чомусь наш "програміст" - донині його не здав в оренду, той цоколь.
Обліківка Віталіан - також любить скуповувати неліквід?
vitaliian написав:
у цоколя ценник = реальной рыночной стоимости (которая соответствует его доходности) а у модных киевских новостроев - надутая
он як! Боротьба з києвськими общажками переросла в боротьбу з київським новобудом???
якщо впаде ціна київських новобудів до 3% річних, то ворзельсько-ірпіньсько-бучанські цоколі - взагалі нікому не будуть потрібні.
Я думаю, що напівпідвали, підвали і горища будинків в Єпенях - вже зараз мають вельми обмежений попит.
flyman написав:
Обстанка нормальна, а от вид з вікна не радує
з твого напівпідвалу - вид з вікна гарніший?
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Frant
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:56
Frant написав:
якщо впаде ціна київських новобудів до 3% річних, то ворзельсько-ірпіньсько-бучанські цоколі - взагалі нікому не будуть потрібн
по закону трибеки все хотят переехать в Киев, жить возле метро и батрачить за минималку? тогда в виннице и житомире квартиры будут бесплатно сдавать) а в райцентрах ещё доплачивать квартиранту. Как для прохфессора у вас сильно буйная фантазия. Лучше почитайте что такое доходность. И почему на массовом рынке она всегда ниже, чем на нишевом. Все кинулись в лэндлордство... как следствие доходность будет падать до тех пор пока критичная масса не осознает что 3-6% доходности это по факту убыток
, потому что инфляцию никто не отменял.
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:45
Frant написав: vitaliian написав:
в ипенях можно взять цоколь за 8-10куе и сдать его за 3500 грн (улетит за неделю даже без особого ремонта, потому что цена ниже рынка)
чомусь наш "програміст" - донині його не здав в оренду, той цоколь.
Обліківка Віталіан - також любить скуповувати неліквід?
vitaliian написав:
у цоколя ценник = реальной рыночной стоимости (которая соответствует его доходности) а у модных киевских новостроев - надутая
он як! Боротьба з києвськими общажками переросла в боротьбу з київським новобудом???
якщо впаде ціна київських новобудів до 3% річних, то ворзельсько-ірпіньсько-бучанські цоколі - взагалі нікому не будуть потрібні.
Я думаю, що напівпідвали, підвали і горища будинків в Єпенях - вже зараз мають вельми обмежений попит.
flyman написав:
Обстанка нормальна, а от вид з вікна не радує
з твого напівпідвалу - вид з вікна гарніший?
прохвессор, нащо мені його здавати, щоб потім самому щось шукати знімати?
ти не перегрівся часом?
в мене набагато ліпший вид, був би гірший вид, мовчав би в тряпочку
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flyman
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:48
Vzh76 написав:Поиски квартиры до 100000 под аренду пока не удаются. Риелторы предлагают варианты до 117000. Поиск сузила 3мя жк:Севен, Заречный, Славутич. Есть пару вариантов по переуступке уже с ремонтом. Какие подводные камни в переуступке на сегодняшний день? Кто в курсе?
Гляньте личку
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:49
flyman написав:в мене набагато ліпший вид
, був би гірший вид, мовчав би в тряпочку
flyman написав:
Все ж в мене є на що дивитися, як пише Стас: "під спідниці ля фем фаталє на лабутенах"
.
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