|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:38
Frant написав:
До метро далеко.
Обстановка спартанська.
Все одно краще, ніж в Єпенях за 20 км від київської межі.
Думаю, там взагалі подібне неможливо здати за таку ціну.
Обстанка нормальна, а от вид з вікна не радує,
але кому і кобила наречена.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25151
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1256 раз.
- Подякували: 1936 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:52
Frant написав:
До метро далеко.
Обстановка спартанська.
Все одно краще, ніж в Єпенях за 20 км від київської межі.
Думаю, там взагалі подібне неможливо здати за таку ціну.
смотри прохфессор, в ипенях можно взять цоколь за 8-10куе и сдать его за 3500 грн (улетит за неделю даже без особого ремонта, потому что цена ниже рынка) такой цоколь принесёт примерно 14% годовых. Та квартира в патриотике стоит 60куе а сдать ее можно максимум за 8500 что в потолке принесёт 6% годовых. Для удобства считаем что простоев нет и не будет.
Можно сколько угодно нахваливать переоцененные активы, но их покупателей в перспективе ждут убытки. Построят ещё 50 таких патриотик и цена их аренды сравнится с бучанским цоколем. Конечно цоколь тоже от этого не подорожает, его доходность упадёт до 6% а патриотики упадут до 3%. Потому что у цоколя ценник = реальной рыночной стоимости (которая соответствует его доходности) а у модных киевских новостроев - надутая (инвесторами и чиновниками).
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7595
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1405 раз.
- Подякували: 2025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:11
vitaliian написав:
в ипенях можно взять цоколь за 8-10куе и сдать его за 3500 грн (улетит за неделю даже без особого ремонта, потому что цена ниже рынка)
чомусь наш "програміст" - донині його не здав в оренду, той цоколь.
Обліківка Віталіан - також любить скуповувати неліквід?
vitaliian написав:
у цоколя ценник = реальной рыночной стоимости (которая соответствует его доходности) а у модных киевских новостроев - надутая
он як! Боротьба з києвськими общажками переросла в боротьбу з київським новобудом???
якщо впаде ціна київських новобудів до 3% річних, то ворзельсько-ірпіньсько-бучанські цоколі - взагалі нікому не будуть потрібні.
Я думаю, що напівпідвали, підвали і горища будинків в Єпенях - вже зараз мають вельми обмежений попит.
flyman написав:
Обстанка нормальна, а от вид з вікна не радує
з твого напівпідвалу - вид з вікна гарніший?
-
Frant
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 22066
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1363 раз.
- Подякували: 2280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:56
Frant написав:
якщо впаде ціна київських новобудів до 3% річних, то ворзельсько-ірпіньсько-бучанські цоколі - взагалі нікому не будуть потрібн
по закону трибеки все хотят переехать в Киев, жить возле метро и батрачить за минималку? тогда в виннице и житомире квартиры будут бесплатно сдавать) а в райцентрах ещё доплачивать квартиранту. Как для прохфессора у вас сильно буйная фантазия. Лучше почитайте что такое доходность. И почему на массовом рынке она всегда ниже, чем на нишевом. Все кинулись в лэндлордство... как следствие доходность будет падать до тех пор пока критичная масса не осознает что 3-6% доходности это по факту убыток
, потому что инфляцию никто не отменял.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7595
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1405 раз.
- Подякували: 2025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:45
Frant написав: vitaliian написав:
в ипенях можно взять цоколь за 8-10куе и сдать его за 3500 грн (улетит за неделю даже без особого ремонта, потому что цена ниже рынка)
чомусь наш "програміст" - донині його не здав в оренду, той цоколь.
Обліківка Віталіан - також любить скуповувати неліквід?
vitaliian написав:
у цоколя ценник = реальной рыночной стоимости (которая соответствует его доходности) а у модных киевских новостроев - надутая
он як! Боротьба з києвськими общажками переросла в боротьбу з київським новобудом???
якщо впаде ціна київських новобудів до 3% річних, то ворзельсько-ірпіньсько-бучанські цоколі - взагалі нікому не будуть потрібні.
Я думаю, що напівпідвали, підвали і горища будинків в Єпенях - вже зараз мають вельми обмежений попит.
flyman написав:
Обстанка нормальна, а от вид з вікна не радує
з твого напівпідвалу - вид з вікна гарніший?
прохвессор, нащо мені його здавати, щоб потім самому щось шукати знімати?
ти не перегрівся часом?
в мене набагато ліпший вид, був би гірший вид, мовчав би в тряпочку
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25151
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1256 раз.
- Подякували: 1936 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:48
Vzh76 написав:Поиски квартиры до 100000 под аренду пока не удаются. Риелторы предлагают варианты до 117000. Поиск сузила 3мя жк:Севен, Заречный, Славутич. Есть пару вариантов по переуступке уже с ремонтом. Какие подводные камни в переуступке на сегодняшний день? Кто в курсе?
Гляньте личку
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
-
Alex_V_K_79
-
-
- Повідомлень: 281
- З нами з: 15.12.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:49
flyman написав:в мене набагато ліпший вид
, був би гірший вид, мовчав би в тряпочку
flyman написав:
Все ж в мене є на що дивитися, як пише Стас: "під спідниці ля фем фаталє на лабутенах"
.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1500
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:40
flyman написав: Frant написав:
До метро далеко.
Обстановка спартанська.
Все одно краще, ніж в Єпенях за 20 км від київської межі.
Думаю, там взагалі подібне неможливо здати за таку ціну.
Обстанка нормальна, а от вид з вікна не радує,
але кому і кобила наречена.
Обстановка на самом деле убогая по меркам цивилизованного общества. Я б такую кухню постеснялся бы даже показывать (даже самому непритязательному арендатору).
Но за 9500 уйдет все равно. Это как минимум.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:49
vitaliian написав:
.. в ипенях можно взять цоколь за 8-10куе и сдать его за 3500 грн (улетит за неделю даже без особого ремонта, потому что цена ниже рынка) такой цоколь принесёт примерно 14% годовых. Та квартира в патриотике стоит 60куе а сдать ее можно максимум за 8500 что в потолке принесёт 6% годовых. Для удобства считаем что простоев нет и не будет.
Можно сколько угодно нахваливать переоцененные активы, но их покупателей в перспективе ждут убытки. Построят ещё 50 таких патриотик и цена их аренды сравнится с бучанским цоколем. Конечно цоколь тоже от этого не подорожает, его доходность упадёт до 6% а патриотики упадут до 3%. Потому что у цоколя ценник = реальной рыночной стоимости (которая соответствует его доходности) а у модных киевских новостроев - надутая (инвесторами и чиновниками).
Тысячу раз уже я говорил и другие - смотрите ПЕРСПЕКТИВУ!! А она очень печальная у ипеней-ирпеней-цоколей. Это первые претенденты на забитые досками окна при перенасыщении рынка предложением.
Где лучше жить: у метро 3а 4тыс в месяц или в Ирпене бесплатно(то есть даром)? Безусловно, в Киеве у метро за 4 тыс, т.к. накладные расходы на перемещение автомобилем в Киев и назад будут не менее 5тыс в месяц.
Т.е. граничная цена аренды, после которой в Ирпене заколоченные окна - 4-5 тыс в месяц. И эта величина будет все больше расти в связи с подорожанием топлива, обслуживания и увеличения заторов
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:25
Damien написав:
Тысячу раз уже я говорил и другие - смотрите ПЕРСПЕКТИВУ!! А она очень печальная у ипеней-ирпеней-цоколей. Это первые претенденты на забитые досками окна при перенасыщении рынка предложением.
Где лучше жить: у метро 3а 4тыс в месяц или в Ирпене бесплатно(то есть даром)? Безусловно, в Киеве у метро за 4 тыс, т.к. накладные расходы на перемещение автомобилем в Киев и назад будут не менее 5тыс в месяц.
Т.е. граничная цена аренды, после которой в Ирпене заколоченные окна - 4-5 тыс в месяц.
нищеброду которому 10-12км расстояние до метро критично бьет по карману таки да жить возле метро без вариантов. Цоколь выше был как пример, только для того чтобы показать доходность. Цоколь (если это не коммерция) неликвид и покупать я их не рекомендую.
Если у вас был или есть бизнес вы должны как Отче Наш знать что сегмент для нищеброда бесперспективен, потому что нищеброд все время будет искать вариант дешевле вашего, рано или поздно он от вас свалит. Никакой лояльности и тд там не будет и вашу доброту, локацию и ремонт тоже не заценят.
Подстраиваться под модель поведения нищеброда я не готов, такое подстраивание чревато тем что по итогу лендлорда продавят по доходности в ноль и ещё попросят доплатить.
Можете посмотреть на пригороды любой столицы Европы, это и есть перспектива. В Киеве стало жить настолько тесно, что "комфортом" это даже с натяжкой не назовёшь. Трэнд на ближайшие десятилетия из Киева, а не в Киев.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7595
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1405 раз.
- Подякували: 2025 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77469
|10837349
|
|
|10
|22770
|
|
|508
|225182
|
|