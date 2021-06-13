vitaliian написав:

Damien написав: Тысячу раз уже я говорил и другие - смотрите ПЕРСПЕКТИВУ!! А она очень печальная у ипеней-ирпеней-цоколей. Это первые претенденты на забитые досками окна при перенасыщении рынка предложением.

Где лучше жить: у метро 3а 4тыс в месяц или в Ирпене бесплатно(то есть даром)? Безусловно, в Киеве у метро за 4 тыс, т.к. накладные расходы на перемещение автомобилем в Киев и назад будут не менее 5тыс в месяц.

Т.е. граничная цена аренды, после которой в Ирпене заколоченные окна - 4-5 тыс в месяц. Тысячу раз уже я говорил и другие - смотрите ПЕРСПЕКТИВУ!! А она очень печальная у ипеней-ирпеней-цоколей. Это первые претенденты на забитые досками окна при перенасыщении рынка предложением.Где лучше жить: у метро 3а 4тыс в месяц или в Ирпене бесплатно(то есть даром)? Безусловно, в Киеве у метро за 4 тыс, т.к. накладные расходы на перемещение автомобилем в Киев и назад будут не менее 5тыс в месяц.Т.е. граничная цена аренды, после которой в Ирпене заколоченные окна - 4-5 тыс в месяц.

нищеброду которому 10-12км расстояние до метро критично бьет по карману таки да жить возле метро без вариантов. Цоколь выше был как пример, только для того чтобы показать доходность. Цоколь (если это не коммерция) неликвид и покупать я их не рекомендую.Если у вас был или есть бизнес вы должны как Отче Наш знать что сегмент для нищеброда бесперспективен, потому что нищеброд все время будет искать вариант дешевле вашего, рано или поздно он от вас свалит. Никакой лояльности и тд там не будет и вашу доброту, локацию и ремонт тоже не заценят.Подстраиваться под модель поведения нищеброда я не готов, такое подстраивание чревато тем что по итогу лендлорда продавят по доходности в ноль и ещё попросят доплатить.Можете посмотреть на пригороды любой столицы Европы, это и есть перспектива. В Киеве стало жить настолько тесно, что "комфортом" это даже с натяжкой не назовёшь. Трэнд на ближайшие десятилетия из Киева, а не в Киев.