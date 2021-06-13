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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2079208020812082
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:43

  vitaliian написав:
  Damien написав:Тысячу раз уже я говорил и другие - смотрите ПЕРСПЕКТИВУ!! А она очень печальная у ипеней-ирпеней-цоколей. Это первые претенденты на забитые досками окна при перенасыщении рынка предложением.
Где лучше жить: у метро 3а 4тыс в месяц или в Ирпене бесплатно(то есть даром)? Безусловно, в Киеве у метро за 4 тыс, т.к. накладные расходы на перемещение автомобилем в Киев и назад будут не менее 5тыс в месяц.
Т.е. граничная цена аренды, после которой в Ирпене заколоченные окна - 4-5 тыс в месяц.

нищеброду которому 10-12км расстояние до метро критично бьет по карману таки да жить возле метро без вариантов. Цоколь выше был как пример, только для того чтобы показать доходность. Цоколь (если это не коммерция) неликвид и покупать я их не рекомендую.

Если у вас был или есть бизнес вы должны как Отче Наш знать что сегмент для нищеброда бесперспективен, потому что нищеброд все время будет искать вариант дешевле вашего, рано или поздно он от вас свалит. Никакой лояльности и тд там не будет и вашу доброту, локацию и ремонт тоже не заценят.

Подстраиваться под модель поведения нищеброда я не готов, такое подстраивание чревато тем что по итогу лендлорда продавят по доходности в ноль и ещё попросят доплатить.

Можете посмотреть на пригороды любой столицы Европы, это и есть перспектива. В Киеве стало жить настолько тесно, что "комфортом" это даже с натяжкой не назовёшь. Трэнд на ближайшие десятилетия из Киева, а не в Киев.


Да что вы такое говорите??? :D Никакого такого тренда и в помине не будет ближайшие десятилетия. Именно крупные мегаполисы, обладая огромной притягательной силой для талантов и инвестиций, стали основным двигателем роста в мире, производя более 80% мирового ВВП, помогая сотням миллионов людей выбраться из крайней бедности, а их число число быстро продолжает расти, особенно в Азии и Африке, поскольку отдельные лица и целые семьи продолжают мигрировать в городские районы в поисках лучших источников средств к существованию.
Маленький город, не говоря уж о деревне, ограничивает развитие молодого человека, сужает горизонт и лишает себя любимого перспектив карьерного роста. Молодые в Европе хотят жить в большом городе, а если и переезжают с него в пригород, то только в том случае, если НЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ. Мегаполис дает массу впечатлений, эмоций, знаний, социальные связи, а тишина и созерцательное существование зачастую нужно человеку уже в пенсионном возрасте. Да и то приобретаешь свежий воздух, ощущение свободы, но если нет возможности зарабатывать на жизнь, то многое теряется. Если человек еще вполне в работоспособном возрасте, то для него главное работа, а есть она только в больших городах.

Сегодня в городах проживает более четырех миллиардов человек – более 50% мирового населения. ​К 2050 году городское население, согласно прогнозу UN World Urbanization Prospects, удвоится и почти 70 человек из 100 в мире будут жить в крупных городах
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 25 чер, 2021 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:45

roberto dark
Париж Население: 2,2 млн человек
В пределах агломерации Большой Париж проживает 10,784 млн человек

"Большой Париж" это ПО-ВАШЕМУ ЧТО?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 23:07

  vitaliian написав:roberto dark
Париж Население: 2,2 млн человек
В пределах агломерации Большой Париж проживает 10,784 млн человек

"Большой Париж" это ПО-ВАШЕМУ ЧТО?

ещё примеры приводить или сами загуглите?
Речь шла про пригороды а не про сёла и маленькие города на границе цивилизаций.


Ну вы сравнили вообще пригороды Парижа, история развития которых начинается еще со времен времен Людовика XIV( когда его королевская резиденция переехала в Версаль), с пригородами Киева ( подразумеваю Ирпень) :wink: . Вы хотя бы в Париже и одном из его пригородов были ??? А я был и видел все своими глазами. Один только транспорт туда в виде поездов RER( «réseau express régional d'Île-de-France) каждые 10 минут чего стоит :!: Про остальное даже и вспоминать не хочется, что бы не расстраивать себя перед сном 8)
roberto dark
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