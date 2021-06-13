Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Damien написав:Тысячу раз уже я говорил и другие - смотрите ПЕРСПЕКТИВУ!! А она очень печальная у ипеней-ирпеней-цоколей. Это первые претенденты на забитые досками окна при перенасыщении рынка предложением. Где лучше жить: у метро 3а 4тыс в месяц или в Ирпене бесплатно(то есть даром)? Безусловно, в Киеве у метро за 4 тыс, т.к. накладные расходы на перемещение автомобилем в Киев и назад будут не менее 5тыс в месяц. Т.е. граничная цена аренды, после которой в Ирпене заколоченные окна - 4-5 тыс в месяц.
нищеброду которому 10-12км расстояние до метро критично бьет по карману таки да жить возле метро без вариантов. Цоколь выше был как пример, только для того чтобы показать доходность. Цоколь (если это не коммерция) неликвид и покупать я их не рекомендую.
Если у вас был или есть бизнес вы должны как Отче Наш знать что сегмент для нищеброда бесперспективен, потому что нищеброд все время будет искать вариант дешевле вашего, рано или поздно он от вас свалит. Никакой лояльности и тд там не будет и вашу доброту, локацию и ремонт тоже не заценят.
Подстраиваться под модель поведения нищеброда я не готов, такое подстраивание чревато тем что по итогу лендлорда продавят по доходности в ноль и ещё попросят доплатить.
Можете посмотреть на пригороды любой столицы Европы, это и есть перспектива. В Киеве стало жить настолько тесно, что "комфортом" это даже с натяжкой не назовёшь. Трэнд на ближайшие десятилетия из Киева, а не в Киев.
Да что вы такое говорите??? Никакого такого тренда и в помине не будет ближайшие десятилетия. Именно крупные мегаполисы, обладая огромной притягательной силой для талантов и инвестиций, стали основным двигателем роста в мире, производя более 80% мирового ВВП, помогая сотням миллионов людей выбраться из крайней бедности, а их число число быстро продолжает расти, особенно в Азии и Африке, поскольку отдельные лица и целые семьи продолжают мигрировать в городские районы в поисках лучших источников средств к существованию. Маленький город, не говоря уж о деревне, ограничивает развитие молодого человека, сужает горизонт и лишает себя любимого перспектив карьерного роста. Молодые в Европе хотят жить в большом городе, а если и переезжают с него в пригород, то только в том случае, если НЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ. Мегаполис дает массу впечатлений, эмоций, знаний, социальные связи, а тишина и созерцательное существование зачастую нужно человеку уже в пенсионном возрасте. Да и то приобретаешь свежий воздух, ощущение свободы, но если нет возможности зарабатывать на жизнь, то многое теряется. Если человек еще вполне в работоспособном возрасте, то для него главное работа, а есть она только в больших городах.
Сегодня в городах проживает более четырех миллиардов человек – более 50% мирового населения. К 2050 году городское население, согласно прогнозу UN World Urbanization Prospects, удвоится и почти 70 человек из 100 в мире будут жить в крупных городах
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 25 чер, 2021 22:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:roberto dark Париж Население: 2,2 млн человек В пределах агломерации Большой Париж проживает 10,784 млн человек
"Большой Париж" это ПО-ВАШЕМУ ЧТО?
ещё примеры приводить или сами загуглите? Речь шла про пригороды а не про сёла и маленькие города на границе цивилизаций.
Ну вы сравнили вообще пригороды Парижа, история развития которых начинается еще со времен времен Людовика XIV( когда его королевская резиденция переехала в Версаль), с пригородами Киева ( подразумеваю Ирпень) . Вы хотя бы в Париже и одном из его пригородов были ??? А я был и видел все своими глазами. Один только транспорт туда в виде поездов RER( «réseau express régional d'Île-de-France) каждые 10 минут чего стоит Про остальное даже и вспоминать не хочется, что бы не расстраивать себя перед сном
рост пригородов столиц - общеевропейский трэнд. Украина в этом плане отстала поэтому в ближайшие десятилетия будет интенсивно догонять, на сколько позволит экономическая ситуация.
Если бы все мечтали переехать в Киев, не было бы ни Броваров, ни Вышгорода, ни Бучи, ни Обухова, ни сотни коттеджных городков в радиусе 50 км. Только умственно ограниченные люди могут такое заявлять.
roberto dark написав:Молодые в Европе хотят жить в большом городе, а если и переезжают с него в пригород, то только в том случае, если НЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ.
roberto dark написав:Ну вы сравнили вообще пригороды Парижа, история развития которых начинается еще со времен времен Людовика XIV( когда его королевская резиденция переехала в Версаль),
вы противоречите сами себе, определитесь где хочет жить 11 млн французов в Париже или в пригородах.
Динамика и структура населения Парижа имеют как общие черты глобальных городов, так и свои особенности. В 1921 году население города в его официальной черте достигло 3 миллионов, и эта цифра стала рекордной за всю его историю. Сейчас там проживают чуть более 2 млн человек. Зато в пригородах, в 1921 году жили 4,9 млн человек, а в 2006 году – уже 11,6 млн.
При Людовике XIV в пригородах Парижа не жило 11 млн человек, большинство переехало в пригороды уже в 20м веке. Зачем вы его сюда приплели.
roberto dark написав:Маленький город, не говоря уж о деревне, ограничивает развитие молодого человека, сужает горизонт и лишает себя любимого перспектив карьерного роста. Молодые в Европе хотят жить в большом городе, а если и переезжают с него в пригород, то только в том случае, если НЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ.
Если говорить о нашей столице то Киев стал очень дорогим и невыгодным для жизни городом.
Vitaliian Признайте хотя бы, для начала, что вы сболтнулули откровенную чушь, сказав что ТРЕНД на ближайшие десятилетия ИЗ КИЕВА, А НЕ В КИЕВ! ЭТО ПОЛНЕЙШАЯ АХИНЕЯ!!!
Вам такое понятие как УРБАНИЗАЦИЯ вообще известно? Исторически процесс урбанизации связан с экономическими и социальными факторами. Люди в поисках лучшей жизни переезжают ИМЕННО В ГОРОД (А НЕ НАОБОРОТ!!!). А тем более СТОЛИЦУ, где сосредоточена большая часть национальной экономики, где более высокий уровень грамотности и образования, больше возможностей пользоваться транспортом , социальными услугами, медициной, образованием, и САМОЕ ГЛАВНОЕ больше вариантов трудоустройства.
Я конечно же не умиляю ваших интеллектуальных способностей, но в своём УПЕРТОМ стремлении доказывать всем и вся, что Киев ВСЁ, а у Ирпеня большое и светлое будущее, скорее уподобляетесь долярчику, который носится со своим смартом по всем веткам, как "дурак з писаной торбой", пытаясь доказать всем и каждому (а прежде всего себе), что совершил ЛУЧШУЮ ПОКУПКУ СВОЕЙ ЖИЗНИ. Так же и вы со своими ирпенями.
В Париже и окресностях не были, а в пример приводите. Понятно... Диванный эксперт одним словом... (век интернета и все такое)). А я в Ирпене когда-то был и мне ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИТЬ. Поэтому понимаю, что и 500 лет не хватит ( отсюда и Людовик XIV ), особенно при украинской вороватой власти и менталитете. Что бы достичь таких результатов как в Европе, с превращением вашего пригорода в красивое, благоухающее и комфортное место для жизни, как бы динамочно он не развивался.
Ирпень станет ПРОСТО ОТДАЛЕННОЙ ОКРАИНОЙ БОЛЬШОГО МЕГАПОЛИСА С КУЧЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ, МЕЖДУ ШЕВЧЕНКОВЫХ ХАТ, и НЕСКОЛЬКИМИ ПАРКАМИ С БУТАФОРНЫМИ ФОНТАНАМИ, ФОНАРИКАМИ И ВЕЛОСИПЕДНЫМИ ДОРОЖКАМИ ( ДЛЯ ЗАМЫЛИВАНИЯ ГЛАЗ НАСПЕХ ПОСТРОЕННЫМИ МЕСТНЫМИ КОРУМПИРОВАННЫМИ ЧИНУШАМИ).
И НАКОНЕЦ, ВСЯ ЭТА СОВРЕМЕННАЯ И БЕЗВКУСНАЯ ЗАСТРОЙКА ИРПЕНЯ ПРИОБРЕТЁТ ВЕСЬМА ЖАЛКИЙ И ОБШАРПАНЫЙ ВИД ЕЩЁ ПРИ ВАШЕЙ ЖИЗНИ. ( запишите мой прогноз, они обычно сбываются) .