Додано: Суб 26 чер, 2021 06:29

Vitaliian Признайте хотя бы, для начала, что вы сболтнулули откровенную чушь, сказав что ТРЕНД на ближайшие десятилетия ИЗ КИЕВА, А НЕ В КИЕВ! ЭТО ПОЛНЕЙШАЯ АХИНЕЯ!!!



Вам такое понятие как УРБАНИЗАЦИЯ вообще известно? Исторически процесс урбанизации связан с экономическими и социальными факторами. Люди в поисках лучшей жизни переезжают ИМЕННО В ГОРОД (А НЕ НАОБОРОТ!!!). А тем более СТОЛИЦУ, где сосредоточена большая часть национальной экономики, где более высокий уровень грамотности и образования, больше возможностей пользоваться транспортом , социальными услугами, медициной, образованием, и САМОЕ ГЛАВНОЕ больше вариантов трудоустройства.



Я конечно же не умиляю ваших

интеллектуальных способностей, но в своём УПЕРТОМ стремлении доказывать всем и вся, что Киев ВСЁ, а у Ирпеня большое и светлое будущее, скорее уподобляетесь долярчику, который носится со своим смартом по всем веткам, как "дурак з писаной торбой", пытаясь доказать всем и каждому (а прежде всего себе), что совершил ЛУЧШУЮ ПОКУПКУ СВОЕЙ ЖИЗНИ. Так же и вы со своими ирпенями.



В Париже и окресностях не были, а в пример приводите. Понятно... Диванный эксперт одним словом... (век интернета и все такое)). А я в Ирпене когда-то был и мне ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИТЬ. Поэтому понимаю, что и 500 лет не хватит ( отсюда и Людовик XIV ), особенно при украинской вороватой власти и менталитете. Что бы достичь таких результатов как в Европе, с превращением вашего пригорода в красивое, благоухающее и комфортное место для жизни, как бы динамочно он не развивался.



Ирпень станет ПРОСТО ОТДАЛЕННОЙ ОКРАИНОЙ БОЛЬШОГО МЕГАПОЛИСА С КУЧЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ, МЕЖДУ ШЕВЧЕНКОВЫХ ХАТ, и НЕСКОЛЬКИМИ ПАРКАМИ С БУТАФОРНЫМИ ФОНТАНАМИ, ФОНАРИКАМИ И ВЕЛОСИПЕДНЫМИ ДОРОЖКАМИ ( ДЛЯ ЗАМЫЛИВАНИЯ ГЛАЗ НАСПЕХ ПОСТРОЕННЫМИ МЕСТНЫМИ КОРУМПИРОВАННЫМИ ЧИНУШАМИ).



И НАКОНЕЦ, ВСЯ ЭТА СОВРЕМЕННАЯ И БЕЗВКУСНАЯ ЗАСТРОЙКА ИРПЕНЯ ПРИОБРЕТЁТ ВЕСЬМА ЖАЛКИЙ И ОБШАРПАНЫЙ ВИД ЕЩЁ ПРИ ВАШЕЙ ЖИЗНИ. ( запишите мой прогноз, они обычно сбываются) .