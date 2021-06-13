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жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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  #<1 ... 2080208120822083>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 23:07

  vitaliian написав:roberto dark
Париж Население: 2,2 млн человек
В пределах агломерации Большой Париж проживает 10,784 млн человек

"Большой Париж" это ПО-ВАШЕМУ ЧТО?

ещё примеры приводить или сами загуглите?
Речь шла про пригороды а не про сёла и маленькие города на границе цивилизаций.


Ну вы сравнили вообще пригороды Парижа, история развития которых начинается еще со времен времен Людовика XIV( когда его королевская резиденция переехала в Версаль), с пригородами Киева ( подразумеваю Ирпень) :wink: . Вы хотя бы в Париже и одном из его пригородов были ??? А я был и видел все своими глазами. Один только транспорт туда в виде поездов RER( «réseau express régional d'Île-de-France) каждые 10 минут чего стоит :!: Про остальное даже и вспоминать не хочется, что бы не расстраивать себя перед сном 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 03:47

roberto dark

Зображення
рост пригородов столиц - общеевропейский трэнд. Украина в этом плане отстала поэтому в ближайшие десятилетия будет интенсивно догонять, на сколько позволит экономическая ситуация.

Если бы все мечтали переехать в Киев, не было бы ни Броваров, ни Вышгорода, ни Бучи, ни Обухова, ни сотни коттеджных городков в радиусе 50 км. Только умственно ограниченные люди могут такое заявлять.

  roberto dark написав:Молодые в Европе хотят жить в большом городе, а если и переезжают с него в пригород, то только в том случае, если НЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ.

  roberto dark написав:Ну вы сравнили вообще пригороды Парижа, история развития которых начинается еще со времен времен Людовика XIV( когда его королевская резиденция переехала в Версаль),

вы противоречите сами себе, определитесь где хочет жить 11 млн французов в Париже или в пригородах.

Динамика и структура населения Парижа имеют как общие черты глобальных городов, так и свои особенности. В 1921 году население города в его официальной черте достигло 3 миллионов, и эта цифра стала рекордной за всю его историю. Сейчас там проживают чуть более 2 млн человек. Зато в пригородах, в 1921 году жили 4,9 млн человек, а в 2006 году – уже 11,6 млн.


При Людовике XIV в пригородах Парижа не жило 11 млн человек, большинство переехало в пригороды уже в 20м веке. Зачем вы его сюда приплели.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 06:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:Маленький город, не говоря уж о деревне, ограничивает развитие молодого человека, сужает горизонт и лишает себя любимого перспектив карьерного роста. Молодые в Европе хотят жить в большом городе, а если и переезжают с него в пригород, то только в том случае, если НЕТ ДЕНЕГ НА ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ.

Если говорить о нашей столице то Киев стал очень дорогим и невыгодным для жизни городом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 06:29

Vitaliian  Признайте хотя бы, для начала, что вы сболтнулули откровенную чушь, сказав что ТРЕНД на ближайшие десятилетия ИЗ КИЕВА, А НЕ В КИЕВ! ЭТО ПОЛНЕЙШАЯ АХИНЕЯ!!!

Вам такое понятие как УРБАНИЗАЦИЯ вообще известно? Исторически процесс урбанизации связан с экономическими и социальными факторами. Люди в поисках лучшей жизни переезжают ИМЕННО В ГОРОД (А НЕ НАОБОРОТ!!!). А тем более СТОЛИЦУ, где сосредоточена большая часть национальной экономики, где более высокий уровень грамотности и образования, больше возможностей пользоваться транспортом , социальными услугами, медициной, образованием, и САМОЕ ГЛАВНОЕ больше вариантов  трудоустройства.

Я конечно же не умиляю ваших
интеллектуальных способностей, но в своём УПЕРТОМ стремлении доказывать всем и вся, что Киев ВСЁ, а у Ирпеня большое и светлое будущее, скорее уподобляетесь долярчику, который носится со своим смартом по всем веткам, как "дурак з писаной торбой", пытаясь доказать всем и каждому (а прежде всего себе), что совершил ЛУЧШУЮ ПОКУПКУ СВОЕЙ ЖИЗНИ. Так же и вы со своими ирпенями.

В Париже и окресностях не были, а в пример приводите. Понятно... Диванный эксперт одним словом... (век интернета и все такое)). А я в Ирпене когда-то был  и мне ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИТЬ. Поэтому понимаю, что и 500 лет не хватит ( отсюда и Людовик XIV ), особенно при украинской вороватой власти и менталитете. Что бы достичь таких результатов как в Европе, с превращением вашего пригорода в красивое, благоухающее и комфортное место для жизни, как бы динамочно он не развивался.

Ирпень станет ПРОСТО ОТДАЛЕННОЙ ОКРАИНОЙ БОЛЬШОГО МЕГАПОЛИСА С КУЧЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ, МЕЖДУ ШЕВЧЕНКОВЫХ ХАТ, и НЕСКОЛЬКИМИ ПАРКАМИ С БУТАФОРНЫМИ ФОНТАНАМИ, ФОНАРИКАМИ И ВЕЛОСИПЕДНЫМИ ДОРОЖКАМИ ( ДЛЯ ЗАМЫЛИВАНИЯ ГЛАЗ НАСПЕХ ПОСТРОЕННЫМИ МЕСТНЫМИ КОРУМПИРОВАННЫМИ ЧИНУШАМИ).

И НАКОНЕЦ, ВСЯ ЭТА СОВРЕМЕННАЯ И БЕЗВКУСНАЯ ЗАСТРОЙКА ИРПЕНЯ ПРИОБРЕТЁТ ВЕСЬМА ЖАЛКИЙ И ОБШАРПАНЫЙ ВИД ЕЩЁ ПРИ ВАШЕЙ ЖИЗНИ. ( запишите мой прогноз,  они обычно сбываются) .
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:44

Про парижские пригороды я читал еще с советских времен и сейчас наслышан из новостей про расовые погромы. В самом Париже был. Большинство пригородов искуственно отделили от города в 1960-х чтобы уменшить % пролетариата среди избирателей на муниципальных выборах. Т.н. "Красный пояс Парижа" откуда и пошло расхожее выражение про разного рода "замкадышей" и аутсайдеров. Сейчас пролетариат замещается люмпенами-неграми-арабами. Вот если пригород имеет какие-то уникальные архитектурные\рекреационные\инфраструктурные\локациионные плюшки, то да, он будет притягательным. А что такого уникального в Ирпене, чем он лучше Броваров, Борисполя, Василькова и прочей тучи облепившией Киев ? Пригороды с элитными поселками вдоль Днепра, вот там да, притягательно. А Ирпень..., ну разве что получше чем киевские и закиевские борщаговки
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:19

  fox767676 написав:Про парижские пригороды я читал еще с советских времен и сейчас наслышан из новостей про расовые погромы. В самом Париже был. Большинство пригородов искуственно отделили от города в 1960-х чтобы уменшить % пролетариата среди избирателей на муниципальных выборах. Т.н. "Красный пояс Парижа" откуда и пошло расхожее выражение про разного рода "замкадышей" и аутсайдеров. Сейчас пролетариат замещается люмпенами-неграми-арабами. Вот если пригород имеет какие-то уникальные архитектурные\рекреационные\инфраструктурные\локациионные плюшки, то да, он будет притягательным. А что такого уникального в Ирпене, чем он лучше Броваров, Борисполя, Василькова и прочей тучи облепившией Киев ? Пригороды с элитными поселками вдоль Днепра, вот там да, притягательно. А Ирпень..., ну разве что получше чем киевские и закиевские борщаговки

Погромы, митинги, демонстрации и в центре Парижа происходят регулярно. И ктати зачастую не зря. Что не говори, но другого эфективного способа поддерживать демократию в стране, общество ещё не придумало. Если вы имеете ввиду в качестве успешных пригородов какие-нибудь Конча-Заспы и прочие места обитания местных украинских "царьков", то это скорее элитные резервации в пригородах и они исключительно для довольно ограниченной прослойки общества. Их шикарные дома с высоченными заборами в целом мало влияют на развитие тех пригородов, где они находятся, кроме хороших дорог к ним и большее количество шлагбаумов.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 26 чер, 2021 08:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  fox767676 написав:А что такого уникального в Ирпене, чем он лучше Броваров, Борисполя, Василькова и прочей тучи облепившией Киев ?
с чего вы решили что здесь обсуждается Ирпень? я говорю про все пригороды включая Вышгород, Бровары, Соф.Борщаговку, Вишневое и тд
  fox767676 написав:Про парижские пригороды я читал еще с советских времен и сейчас наслышан из новостей про расовые погромы
при чём тут парижские погромы к киевским пригородам можно спросить? Я на примере европейских столиц показал сколько населения проживает в агломерациях, инфа для тех кто думает что Киев развивается как то иначе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 чер, 2021 08:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:33

  vitaliian написав:
  fox767676 написав:А что такого уникального в Ирпене, чем он лучше Броваров, Борисполя, Василькова и прочей тучи облепившией Киев ?
с чего вы решили что здесь обсуждается Ирпень? я говорю про все пригороды включая Вышгород, Бровары, Соф.Борщаговку, Вишневое и тд


И я говорю про все пригороды, между ними сильная конкуренция, их много, а благ, которые они предоставляют - мало.
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  fox767676 написав:И я говорю про все пригороды, между ними сильная конкуренция, их много, а благ, которые они предоставляют - мало.
и кто же покупает там жильё если всё так плохо? только не говорите что нищеброды с 30-80куе, у нищебродов никогда не было таких денег.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 чер, 2021 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:38

  vitaliian написав:
  fox767676 написав:И я говорю про все пригороды, между ними сильная конкуренция, их много, а благ, которые они предоставляют - мало.
и кто же покупает там жильё если всё так плохо?

ТЕ У КОГО НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА КИЕВ - ну сколько раз повторять вам уже ...Скоро станет мантрой))
roberto dark
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