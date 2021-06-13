Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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roberto dark написав:ТЕ У КОГО НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА КИЕВ - ну сколько раз повторять вам уже ...Скоро станет мантрой))
эти мантры ваши фантазии, за 45-50 куе на трое можно даже трёшку взять. Человек с калькулятором посчитав доходность от покупки в Киеве откажется, потому что этот актив надут и переоценен. Украина не та страна, которая может себе позволить переоцененные активы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 чер, 2021 08:46, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:Про парижские пригороды я читал еще с советских времен и сейчас наслышан из новостей про расовые погромы. В самом Париже был. Большинство пригородов искуственно отделили от города в 1960-х чтобы уменшить % пролетариата среди избирателей на муниципальных выборах. Т.н. "Красный пояс Парижа" откуда и пошло расхожее выражение про разного рода "замкадышей" и аутсайдеров. Сейчас пролетариат замещается люмпенами-неграми-арабами. Вот если пригород имеет какие-то уникальные архитектурные\рекреационные\инфраструктурные\локациионные плюшки, то да, он будет притягательным. А что такого уникального в Ирпене, чем он лучше Броваров, Борисполя, Василькова и прочей тучи облепившией Киев ? Пригороды с элитными поселками вдоль Днепра, вот там да, притягательно. А Ирпень..., ну разве что получше чем киевские и закиевские борщаговки
Погромы, митинги, демонстрации и в центре Парижа происходят регулярно. И ктати зачастую не зря. Что не говори, но другого эфективного способа поддерживать демократию в стране, общество ещё не придумало. Если вы имеете ввиду в качестве успешных пригородов какие-нибудь Конча-Заспы и прочие места обитания местных украинских "царьков", то это скорее элитные резервации в пригородах и они исключительно для довольно ограниченной прослойки общества. Их шикарные дома с высоченниыми заборами в целом мало влияют на развитие тех пригородов, где они находятся, кроме хороших дорог к ним и большее количество шлагбаумов.
Ничего хорошего в погромах нет. И ничего хорошего и в демократии того качества, которое они задают. Примеры Украины, Беларуси, где Москва усилила свои позиции, США где к власти пришли полоумные леваки. И то, что в центре Парижа бывает эксцессами, для окраин и пригородов - ежедневная норма. Я на въезде в авто в Париж насмотрелся. Даже на набережной метро Сталинград стояли палатки с афробомжами. Про "царьков" єто все евралевацкие заморочки, резиденты Версаля такие же плутократы как и резидленты Конча-Заспы
roberto dark написав:ТЕ У КОГО НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА КИЕВ - ну сколько раз повторять вам уже ...Скоро станет мантрой))
эти мантры ваши фантазии, за 50 куе на трое можно даже трёшку взять.
Взять то можно но что и где? На соседней ветке некая мадам ищет ликвидную однушку в новостройке на Осокорках, в комфорт классе, с ремонтом под аренду . С её слов минимум за что ей предлагали РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ - это 117 000$ . Вот и делайте выводы.
roberto dark написав:Взять то можно но что и где? На соседней ветке нека мадам ищет ликвидную однушку в новостройке на Осокорках, в комфорт классе, с ремонтом под аренду . С её слов минимум за что ей предлагали РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ - это 117 000$ . Вот и делайте выводы.
Может ей потолки нужны с барельефами, вы же не знаете что она ищет.
roberto dark написав:Взять то можно но что и где? На соседней ветке нека мадам ищет ликвидную однушку в новостройке на Осокорках, в комфорт классе, с ремонтом под аренду . С её слов минимум за что ей предлагали РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ - это 117 000$ . Вот и делайте выводы.
вы всему верите что здесь пишут? откройте олх и посмотрите что можно купить за 117куе. И это не отменяет вышесказанного что киевские цены надуты сверх меры.
А вы что верите во все объявления с olx ? Там тоже мусора хватает, фейковых объявлений, торпед или уже не актуальных. Дабы судить об ликвидности обьекта и соответствии заявленной цены нужно сначала увидеть его воочию ибо нюансов десятки. Это вам скажет даже начинающий риелтор из мухосранска. А если кто-то уже посвятил мониторингу продолжительное время, тем более работая с маклерами - то это уже большой плюс.