fox767676 написав:

Про парижские пригороды я читал еще с советских времен и сейчас наслышан из новостей про расовые погромы. В самом Париже был. Большинство пригородов искуственно отделили от города в 1960-х чтобы уменшить % пролетариата среди избирателей на муниципальных выборах. Т.н. "Красный пояс Парижа" откуда и пошло расхожее выражение про разного рода "замкадышей" и аутсайдеров. Сейчас пролетариат замещается люмпенами-неграми-арабами. Вот если пригород имеет какие-то уникальные архитектурные\рекреационные\инфраструктурные\локациионные плюшки, то да, он будет притягательным. А что такого уникального в Ирпене, чем он лучше Броваров, Борисполя, Василькова и прочей тучи облепившией Киев ? Пригороды с элитными поселками вдоль Днепра, вот там да, притягательно. А Ирпень..., ну разве что получше чем киевские и закиевские борщаговки