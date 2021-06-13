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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2080208120822083
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:ТЕ У КОГО НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА КИЕВ - ну сколько раз повторять вам уже ...Скоро станет мантрой))
эти мантры ваши фантазии, за 45-50 куе на трое можно даже трёшку взять. Человек с калькулятором посчитав доходность от покупки в Киеве откажется, потому что этот актив надут и переоценен. Украина не та страна, которая может себе позволить переоцененные активы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 чер, 2021 08:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:45

  roberto dark написав:
  fox767676 написав:Про парижские пригороды я читал еще с советских времен и сейчас наслышан из новостей про расовые погромы. В самом Париже был. Большинство пригородов искуственно отделили от города в 1960-х чтобы уменшить % пролетариата среди избирателей на муниципальных выборах. Т.н. "Красный пояс Парижа" откуда и пошло расхожее выражение про разного рода "замкадышей" и аутсайдеров. Сейчас пролетариат замещается люмпенами-неграми-арабами. Вот если пригород имеет какие-то уникальные архитектурные\рекреационные\инфраструктурные\локациионные плюшки, то да, он будет притягательным. А что такого уникального в Ирпене, чем он лучше Броваров, Борисполя, Василькова и прочей тучи облепившией Киев ? Пригороды с элитными поселками вдоль Днепра, вот там да, притягательно. А Ирпень..., ну разве что получше чем киевские и закиевские борщаговки

Погромы, митинги, демонстрации и в центре Парижа происходят регулярно. И ктати зачастую не зря. Что не говори, но другого эфективного способа поддерживать демократию в стране, общество ещё не придумало. Если вы имеете ввиду в качестве успешных пригородов какие-нибудь Конча-Заспы и прочие места обитания местных украинских "царьков", то это скорее элитные резервации в пригородах и они исключительно для довольно ограниченной прослойки общества. Их шикарные дома с высоченниыми заборами в целом мало влияют на развитие тех пригородов, где они находятся, кроме хороших дорог к ним и большее количество шлагбаумов.


Ничего хорошего в погромах нет. И ничего хорошего и в демократии того качества, которое они задают. Примеры Украины, Беларуси, где Москва усилила свои позиции, США где к власти пришли полоумные леваки. И то, что в центре Парижа бывает эксцессами, для окраин и пригородов - ежедневная норма. Я на въезде в авто в Париж насмотрелся. Даже на набережной метро Сталинград стояли палатки с афробомжами. Про "царьков" єто все евралевацкие заморочки, резиденты Версаля такие же плутократы как и резидленты Конча-Заспы
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:46

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:ТЕ У КОГО НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА КИЕВ - ну сколько раз повторять вам уже ...Скоро станет мантрой))
эти мантры ваши фантазии, за 50 куе на трое можно даже трёшку взять.

Взять то можно но что и где? На соседней ветке некая мадам ищет ликвидную однушку в новостройке на Осокорках, в комфорт классе, с ремонтом под аренду . С её слов минимум за что ей предлагали РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ - это 117 000$ . Вот и делайте выводы.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  roberto dark написав:Взять то можно но что и где? На соседней ветке нека мадам ищет ликвидную однушку в новостройке на Осокорках, в комфорт классе, с ремонтом под аренду . С её слов минимум за что ей предлагали РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ - это 117 000$ . Вот и делайте выводы.
Может ей потолки нужны с барельефами, вы же не знаете что она ищет.

И это не отменяет вышесказанного что киевские цены надуты сверх меры. эту квартиру сдает хозяйка около месяца, можете позвонить спросить почему она уже дважды снижала цену и до сих пор не сдала.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/patriot ... LZuYS.html

все стали миллионерами, никто не снимает все хотят купить за 100куе? на чём рост, на падении спроса...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:55

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Взять то можно но что и где? На соседней ветке нека мадам ищет ликвидную однушку в новостройке на Осокорках, в комфорт классе, с ремонтом под аренду . С её слов минимум за что ей предлагали РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ - это 117 000$ . Вот и делайте выводы.
вы всему верите что здесь пишут? откройте олх и посмотрите что можно купить за 117куе. И это не отменяет вышесказанного что киевские цены надуты сверх меры.

А вы что верите во все объявления с olx ? Там тоже мусора хватает, фейковых объявлений, торпед или уже не актуальных. Дабы судить об ликвидности обьекта и соответствии заявленной цены нужно сначала увидеть его воочию ибо нюансов десятки. Это вам скажет даже начинающий риелтор из мухосранска. А если кто-то уже посвятил мониторингу продолжительное время, тем более работая с маклерами - то это уже большой плюс.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:14

  vitaliian написав:И это не отменяет вышесказанного что киевские цены надуты сверх меры. эту квартиру сдает хозяйка около месяца, можете позвонить спросить почему она уже дважды снижала цену и до сих пор не сдала.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/patriot ... LZuYS.html

все стали миллионерами, никто не снимает все хотят купить за 100куе? на чём рост, на падении спроса...

Рост спроса основан на падении ставок по депозитам.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Рост спроса основан на падении ставок по депозитам.
да обсуждали уже, спрос надул цену новостроев а аренда привязана к другому крану - зарплатам, которая не растёт, депозитчики подались в флэтлорды. Доходность аренды уже просела до 6% и ещё продолжит падать, пока не вырастут арендные ставки либо не упадёт стоимость квартир. 2е имхо более вероятно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 чер, 2021 09:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:20

  UA написав:
  vitaliian написав:И это не отменяет вышесказанного что киевские цены надуты сверх меры. эту квартиру сдает хозяйка около месяца, можете позвонить спросить почему она уже дважды снижала цену и до сих пор не сдала.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/patriot ... LZuYS.html

все стали миллионерами, никто не снимает все хотят купить за 100куе? на чём рост, на падении спроса...

Рост спроса основан на падении ставок по депозитам.

Целый букет причин. Там где я живу вообще ставки на депозит около нуля стабильно, но рост за последний год значительный на недвижимость в перспективных районах, а тем более в новых домах.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:34

Я как финансист, мог бы конечно расписать для Vitaliian причины подорожания недвижимости в Украине более детально но увы...Банально нет времени. Извините но хочу успеть ещё на 🌴🏖, пока солнце не в зените. У меня тут проблема по серьёзнее. Что с собой взять на пляж - коробку черешен ( почему-то в Израиле они есть даже вкуснее чем в Украине) или порезать несколько сочных манго? )) Хорошого всем дня!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:24

  roberto dark написав: Целый букет причин. Там где я живу вообще ставки на депозит около нуля стабильно, но рост за последний год значительный на недвижимость в перспективных районах, а тем более в новых домах.

Там где вы живете перманентный, нескончаемый демографический бум.
Этой причины уже достаточно для безостановочного роста цен на недвижимость.

ПС Разве бывают кошерные манго?
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