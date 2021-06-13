Додано: Суб 26 чер, 2021 13:00

vitaliian написав: roberto dark написав: ТЕ У КОГО НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА КИЕВ - ну сколько раз повторять вам уже ...Скоро станет мантрой)) ТЕ У КОГО НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ НА КИЕВ - ну сколько раз повторять вам уже ...Скоро станет мантрой)) эти мантры ваши фантазии, за 45-50 куе на трое можно даже трёшку взять. Человек с калькулятором посчитав доходность от покупки в Киеве откажется, потому что этот актив надут и переоценен. Украина не та страна, которая может себе позволить переоцененные активы. эти мантры ваши фантазии, за 45-50 куе на трое можно даже трёшку взять. Человек с калькулятором посчитав доходность от покупки в Киеве откажется, потому что этот актив надут и переоценен. Украина не та страна, которая может себе позволить переоцененные активы.

Если человек покупает себе, какую доходность он должен считать? Вы там мега доходность цоколя выводили - так что, покупать для жилья полуподвал?Тут все верно говорят: пригород в целом - дешёвая альтернатива жилью в Киеве вообще, и жилью в Киеве у зеленых зон и/или удобной локацией в частности (так как последняя намного дороже). То же касается и аренды. Тот, кто покупает в пригороде - или имеет возможность не быть привязанным к Киеву, или осознает, что за относительную дешевизну заплатит своим временем в дороге и расходами на транспорт. В худшем случае - не осознает, но тут уже кто им доктор.Кто-то в этом выборе склонился к пригороду, кто-то нет, кто-то сначала выбрал пригород, а потом пожалел. Вы так топите за свой Ирпень, как будто сами себя пытаетесь в чем-то убедить. Купили и купили, радуйтесь, получайте удовольствие, что в лесу и паркет как вы любите, чего так напрягаться и доказывать всем, как невыгодно брать жилье в Киеве то?