|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Если человек покупает себе, какую доходность он должен считать? Вы там мега доходность цоколя выводили - так что, покупать для жилья полуподвал?
Тут все верно говорят: пригород в целом - дешёвая альтернатива жилью в Киеве вообще, и жилью в Киеве у зеленых зон и/или удобной локацией в частности (так как последняя намного дороже). То же касается и аренды. Тот, кто покупает в пригороде - или имеет возможность не быть привязанным к Киеву, или осознает, что за относительную дешевизну заплатит своим временем в дороге и расходами на транспорт. В худшем случае - не осознает, но тут уже кто им доктор.
Кто-то в этом выборе склонился к пригороду, кто-то нет, кто-то сначала выбрал пригород, а потом пожалел. Вы так топите за свой Ирпень, как будто сами себя пытаетесь в чем-то убедить. Купили и купили, радуйтесь, получайте удовольствие, что в лесу и паркет как вы любите, чего так напрягаться и доказывать всем, как невыгодно брать жилье в Киеве то?
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:19
+++ Faceless прямо таки "с языка снял", мой ответ для Vitallian о его ложных расчётах, для себя любимого. Таки остались ещё в Киеве здравомыслящие люди. Глядишь ещё построят там город-сад!
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:34
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
а-ну зацитируйте когда это я в последний раз топил за Ирпень? или вы по старой памяти ...
вы когда покупаете носки, на ценник смотрите или вам без разницы 50 или 500 грн, зачем вообще считать деньги? можно тратить бесконечно много если покупаете для себя.
Доходность это индикатор насколько недооценен/переоценен актив. Почему его желательно учитывать, вот завтра вам понадобится продать квартиру например предложат условно за ту же цену что то лучшее или там семейные обстоятельства. Если актив переоценен быстро вы его не продадите, либо с большим дисконтом и выгодно не сдадите.
. Может и выгодно, вдруг найдется чел который скажет vitaliian смотри вот объект который приносит 20% доходность. Пока то что приносит больше 15% я лично не нахожу, разве что что-то связанное с землей и строительством, что для меня тёмный лес. Я же не просто так здесь сижу, как некоторые хейтеры которым пофиг кого троллить.
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|