Додано: Нед 27 чер, 2021 01:55

) Вот нечто подобное я наблюдаю и в Ваших постах на форуме. Вроде и достаточно грамотно написано, много умных слов и выражений, вроде бОльшая часть и правильно, а потом - Ба-бах - и полная глупость(этого мы на экзамен не учили, я тогда у бабушки был

vitaliian написав:

Доходность это индикатор насколько недооценен/переоценен актив. Доходность это индикатор насколько недооценен/переоценен актив.

vitaliian написав: Почему его желательно учитывать, вот завтра вам понадобится продать квартиру (например предложат условно за ту же цену что то лучшее или там семейные обстоятельства). Если актив переоценен вероятнее всего быстро вы его не продадите, либо с большим дисконтом и выгодно не сдадите (либо будете искать арендатора несколько месяцев). Почему его желательно учитывать, вот завтра вам понадобится продать квартиру (например предложат условно за ту же цену что то лучшее или там семейные обстоятельства). Если актив переоценен вероятнее всего быстро вы его не продадите, либо с большим дисконтом и выгодно не сдадите (либо будете искать арендатора несколько месяцев).

vitaliian написав: Но если есть уверенность что ваша квартира будет у вас долго и вас не расстроит падение цены на 20-40% тогда да, не стоит забивать голову доходностью.

Но если есть уверенность что ваша квартира будет у вас долго и вас не расстроит падение цены на 20-40% тогда да, не стоит забивать голову доходностью.

vitaliian, Вы мне напоминаете одного моего знакомого. Он - сын обеспеченных родителей, но в детстве на его обучение и развитие положили болт. До 9 лет он жил в селе у бабушки, соответственно первые классы школы там и учился. Потом забрали в город его, с багажом знаний сельской школы он основательно отставал от среднего уровня одноклассников, со школы его не выгоняли, конечно, но учился он очень и очень посредственно. Когда наступили старшие классы, то папа-директор предприятия(кстати очень умный дядька) вник в суть дела, понял, что сынуля мягко говоря не готов к поступлению в ВУЗ. За деньги на контракт засунуть сына в ВУЗ папа тоже не хотел, это было бы для него если не позором, то уж точно неприемлемым явлением. Были брошены все силы и деньги на репетиторов, сыну было запрещено было практически полностью любыми делами, кроме учебы. Такой подход дал плоды - сын очень сильно подтянул все необходимые для технического ВУЗа предметы и своими силами, без денег поступил на бюджет.Одна только проблемка - подтягивали в основном только предметы, нужные для поступления в ВУЗ. Мало того, Физика, Математика последних классов школы не сильно пересекается с этими же предметами средних классов.И начали вылазить абсурдные вещи-1) человек может решить систему линейных уравнений методами Крамера и Гаусса, но не умеет даже читать по-английски(про переводы и речи нет)2) человек щелкает задачки по ядерной физике, но не может составить простейшее химическое уравнение(химию же не вытягивали репетиторы, она же не нужна была для поступления!!!)3) Человек нормально рулит в Теории Машин и Механизмов(страшный предмет был почти для всех, в какой то мере продолжение школьной Геометрии), но вводят его в ступор задачи по логике (такого предмета в школе не было, но это закладывается в течение первых 5-8 лет обучения всеми предметами понемногу).В принципе, верно. Надо только добавить что это "в данный момент времени"Вот, отсутствие логики - если это будет "завтра"(то есть в ближайшее время) и куплено по рыночной цене( в обоих местах), то за столько же и продашь. И независимо Ирпень это или в Киеве у метро. Просто в Киеве дороже купил и дороже продалНа долгосроке падение цены(или точнее коэффициент между ценами в Киеве и пригороде) будет в первую очередь касаться как раз новостроя в пригороде(Ирпень в том числе). Во-первых потому, что новострой перестанет быть новостроем очень скоро. Во-вторых ситуация с транспортной доступностью пригорода катастрофическая и непрерывно ухудшается. Застройка ведется преступно-хаотично(в том числе и в самом Киеве), существующие дороги и близко не рассчитаны на увеличивающиеся транспортные потоки. Новые дороги для улучшения ситуации уже не проложишь. Еще немного и мы придем к ситуации, когда в пригороде будут жить почти только те, кто там же и работает или вообще не работает(пенсионеры). Кому ты там сдавать будешь жилье? Или кому продавать? Попробуй продать, если вокруг одни пенсионеры с вкраплением работающих( предприятий в пригородах как-то не очень много и фирмы свои офисы там не стремятся открывать по понятным причинам). Будут не дома-бабушатники, а города-бабушатники!. Конечно, по этому последнему пункту я утрирую, но смысл "куда будут двигаться цены", думаю, понятен