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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Если человек покупает себе, какую доходность он должен считать? Вы там мега доходность цоколя выводили - так что, покупать для жилья полуподвал?
Тут все верно говорят: пригород в целом - дешёвая альтернатива жилью в Киеве вообще, и жилью в Киеве у зеленых зон и/или удобной локацией в частности (так как последняя намного дороже). То же касается и аренды. Тот, кто покупает в пригороде - или имеет возможность не быть привязанным к Киеву, или осознает, что за относительную дешевизну заплатит своим временем в дороге и расходами на транспорт. В худшем случае - не осознает, но тут уже кто им доктор.
Кто-то в этом выборе склонился к пригороду, кто-то нет, кто-то сначала выбрал пригород, а потом пожалел. Вы так топите за свой Ирпень, как будто сами себя пытаетесь в чем-то убедить. Купили и купили, радуйтесь, получайте удовольствие, что в лесу и паркет как вы любите, чего так напрягаться и доказывать всем, как невыгодно брать жилье в Киеве то?
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:19
+++ Faceless прямо таки "с языка снял", мой ответ для Vitallian о его ложных расчётах, для себя любимого. Таки остались ещё в Киеве здравомыслящие люди. Глядишь ещё построят там город-сад!
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:34
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
эээ а форум точно финансовый? Ладно там форум электросамокатчиков где делятся эмоциями, на котором вас не осудят если вы купите самокат за 3куе, никто не скажет "зачем такой дорогой" или "лучше б машину купил". Там своя фанатичная публика с другим пониманием что дорого, а что норм.
Доходность это индикатор насколько недооценен/переоценен актив. Почему его желательно учитывать, вот завтра вам понадобится продать квартиру (например предложат условно за ту же цену что то лучшее или там семейные обстоятельства). Если актив переоценен вероятнее всего быстро вы его не продадите, либо с большим дисконтом и выгодно не сдадите (либо будете искать арендатора несколько месяцев).
Но если есть уверенность что ваша квартира будет у вас долго и вас не расстроит падение цены на 20-40% тогда да, не стоит забивать голову доходностью.
И вам хорошего дня.
Додано: Нед 27 чер, 2021 01:55
vitaliian, Вы мне напоминаете одного моего знакомого. Он - сын обеспеченных родителей, но в детстве на его обучение и развитие положили болт. До 9 лет он жил в селе у бабушки, соответственно первые классы школы там и учился. Потом забрали в город его, с багажом знаний сельской школы он основательно отставал от среднего уровня одноклассников, со школы его не выгоняли, конечно, но учился он очень и очень посредственно. Когда наступили старшие классы, то папа-директор предприятия(кстати очень умный дядька) вник в суть дела, понял, что сынуля мягко говоря не готов к поступлению в ВУЗ. За деньги на контракт засунуть сына в ВУЗ папа тоже не хотел, это было бы для него если не позором, то уж точно неприемлемым явлением. Были брошены все силы и деньги на репетиторов, сыну было запрещено было практически полностью любыми делами, кроме учебы. Такой подход дал плоды - сын очень сильно подтянул все необходимые для технического ВУЗа предметы и своими силами, без денег поступил на бюджет.
Одна только проблемка - подтягивали в основном только предметы, нужные для поступления в ВУЗ. Мало того, Физика, Математика последних классов школы не сильно пересекается с этими же предметами средних классов.
И начали вылазить абсурдные вещи-
1) человек может решить систему линейных уравнений методами Крамера и Гаусса, но не умеет даже читать по-английски(про переводы и речи нет)
2) человек щелкает задачки по ядерной физике, но не может составить простейшее химическое уравнение(химию же не вытягивали репетиторы, она же не нужна была для поступления!!!)
3) Человек нормально рулит в Теории Машин и Механизмов(страшный предмет был почти для всех, в какой то мере продолжение школьной Геометрии), но вводят его в ступор задачи по логике (такого предмета в школе не было, но это закладывается в течение первых 5-8 лет обучения всеми предметами понемногу).
Вот нечто подобное я наблюдаю и в Ваших постах на форуме. Вроде и достаточно грамотно написано, много умных слов и выражений, вроде бОльшая часть и правильно, а потом - Ба-бах - и полная глупость(этого мы на экзамен не учили, я тогда у бабушки был )
В принципе, верно. Надо только добавить что это "в данный момент времени"
Вот, отсутствие логики - если это будет "завтра"(то есть в ближайшее время) и куплено по рыночной цене( в обоих местах), то за столько же и продашь. И независимо Ирпень это или в Киеве у метро. Просто в Киеве дороже купил и дороже продал
На долгосроке падение цены(или точнее коэффициент между ценами в Киеве и пригороде) будет в первую очередь касаться как раз новостроя в пригороде(Ирпень в том числе). Во-первых потому, что новострой перестанет быть новостроем очень скоро. Во-вторых ситуация с транспортной доступностью пригорода катастрофическая и непрерывно ухудшается. Застройка ведется преступно-хаотично(в том числе и в самом Киеве), существующие дороги и близко не рассчитаны на увеличивающиеся транспортные потоки. Новые дороги для улучшения ситуации уже не проложишь. Еще немного и мы придем к ситуации, когда в пригороде будут жить почти только те, кто там же и работает или вообще не работает(пенсионеры). Кому ты там сдавать будешь жилье? Или кому продавать? Попробуй продать, если вокруг одни пенсионеры с вкраплением работающих( предприятий в пригородах как-то не очень много и фирмы свои офисы там не стремятся открывать по понятным причинам). Будут не дома-бабушатники, а города-бабушатники!. Конечно, по этому последнему пункту я утрирую, но смысл "куда будут двигаться цены", думаю, понятен
Додано: Нед 27 чер, 2021 09:28
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:07
мой пример не системный, была у мамы подружка из села, богатый муж (с/х семечка свое производство) хвасталась маме что купили в Киеве 3 квартиры все для сдачи в аренду. Подробностей не знаю. Деньги у них есть, дом построили, джипы и ноутбуки купили, в Турцию съездили. Лабутены в селе не нужны. Переезжать никуда не собираются, они там местные звёзды а в Киеве - никто. Куда им еще тратить деньги? И такая проблема есть.
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
можно я не буду реагировать хамством на ваше хамство? Здесь обсуждается аренда недвижимости а не то кого вам напоминают форумчане. Странно с вашим (выше среднего) интеллектом не понимать таких элементарных вещей, приходится как ребёнка тыкать носиком в неэтичность подобных высказываний.
Ниже вы расжевали все те мысли которые я и пытался вам донести. Уточнение что доходность имеет чёткую привязку к моменту времени настолько очевидная, что я даже об этом не акцентировал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:21
Просто люди диверсифицировались, агробизнес в Украине суперприбыльный, но рисковый. Вместо рисковой прибыли в 100% на семечках решили стабильности по 6%.
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:24
есть такой момент - живя в регионе и зная его, понимаешь, что он бесперспективный для аренды, а Киев кажется больше перспективным
Из неофциальной статистики, поселдние пару сезонов - провал по продаже верхней одежды, какие тут перспективы аренды?
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