никто там не считает доходность, у них своё понимание экономических метрик. Им кажется что Киев динамично растущая европейская столица и самое привлекательное в Украине место для инвестиций, этого достаточно чтобы закопать 200куе.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
никто там не считает доходность, у них своё понимание экономических метрик. Им кажется что Киев динамично растущая европейская столица и самое привлекательное в Украине место для инвестиций, этого достаточно чтобы закопать 200куе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:26
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 11:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:28
не обязательно, у некоторых стоит задача сохранить, а не заработать
это как в Укрсибе держать деньги под отрицательную ставку - пускай немного в убыток, зато основной капитал сохраняется
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
киевский бетон сохраняет капиталы надежнее золота? если самому платить коммунальные то за 10-20 лет "немного убыток" станет соизмерим со стоимостью самого сохраненного актива. Одна надежда что его цена тоже удвоится.
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:49
можно сдавать долгосрочно ниже рынка непроблемным людям, они будут платить коммуналку и аренду
если отключить счетчики, что там остается - плата осбб, вывоз мусора?
Додано: Нед 27 чер, 2021 12:27
если пассивный доход хозяев не интересует этот вариант абсолютно рабочий при условии что квартиранты не убьют квартиру и не затопят соседей. Все известные мне случаи после квартирантов приходилось делать косметику, ремонтировать сантехнику и прочее. Совсем без затрат (в тч. драгоценного времени) не получится
продолжу вашу мысль, тому кто диверсифицируется 12% или 6% доходности большой разницы нет, а тому кто с этого живёт разница в 50% доходности критична.
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