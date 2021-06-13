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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2082208320842085
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  BIGor написав:Просто люди диверсифицировались, агробизнес в Украине суперприбыльный, но рисковый. Вместо рисковой прибыли в 100% на семечках решили стабильности по 6%.
никто там не считает доходность, у них своё понимание экономических метрик. Им кажется что Киев динамично растущая европейская столица и самое привлекательное в Украине место для инвестиций, этого достаточно чтобы закопать 200куе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:26

Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 11:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:28

  rjkz написав:
  hume написав:К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов

чистильщики обуви, Вы не знали?

не обязательно, у некоторых стоит задача сохранить, а не заработать
это как в Укрсибе держать деньги под отрицательную ставку - пускай немного в убыток, зато основной капитал сохраняется
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Grand Touring написав:не обязательно, у некоторых стоит задача сохранить, а не заработать
это как в Укрсибе держать деньги под отрицательную ставку - пускай немного в убыток, зато основной капитал сохраняется
киевский бетон сохраняет капиталы надежнее золота? если самому платить коммунальные то за 10-20 лет "немного убыток" станет соизмерим со стоимостью самого сохраненного актива. Одна надежда что его цена тоже удвоится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:49

  vitaliian написав: если самому платить коммунальные то за 10-20 лет "немного убыток" станет соизмерим со стоимостью самого сохраненного актива.

можно сдавать долгосрочно ниже рынка непроблемным людям, они будут платить коммуналку и аренду
если отключить счетчики, что там остается - плата осбб, вывоз мусора?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:27

  Grand Touring написав:
  vitaliian написав: если самому платить коммунальные то за 10-20 лет "немного убыток" станет соизмерим со стоимостью самого сохраненного актива.

можно сдавать долгосрочно ниже рынка непроблемным людям, они будут платить коммуналку и аренду
если отключить счетчики, что там остается - плата осбб, вывоз мусора?

если пассивный доход хозяев не интересует этот вариант абсолютно рабочий при условии что квартиранты не убьют квартиру и не затопят соседей. Все известные мне случаи после квартирантов приходилось делать косметику, ремонтировать сантехнику и прочее. Совсем без затрат (в тч. драгоценного времени) не получится

  BIGor написав:Просто люди диверсифицировались, агробизнес в Украине суперприбыльный, но рисковый. Вместо рисковой прибыли в 100% на семечках решили стабильности по 6%.
продолжу вашу мысль, тому кто диверсифицируется 12% или 6% доходности большой разницы нет, а тому кто с этого живёт разница в 50% доходности критична.
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  #<1 ... 2082208320842085
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