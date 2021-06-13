Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Просто люди диверсифицировались, агробизнес в Украине суперприбыльный, но рисковый. Вместо рисковой прибыли в 100% на семечках решили стабильности по 6%.
никто там не считает доходность, у них своё понимание экономических метрик. Им кажется что Киев динамично растущая европейская столица и самое привлекательное в Украине место для инвестиций, этого достаточно чтобы закопать 200куе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 11:34, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:К сожалению роста аренды действительно нет. Для меня загадка кто последний год гребёт это все с целью аренды, так же и с ремонтами на протяжении последнего года. Не ясен смысл калькуляции лэндлордов
чистильщики обуви, Вы не знали?
не обязательно, у некоторых стоит задача сохранить, а не заработать это как в Укрсибе держать деньги под отрицательную ставку - пускай немного в убыток, зато основной капитал сохраняется
Grand Touring написав:не обязательно, у некоторых стоит задача сохранить, а не заработать это как в Укрсибе держать деньги под отрицательную ставку - пускай немного в убыток, зато основной капитал сохраняется
киевский бетон сохраняет капиталы надежнее золота? если самому платить коммунальные то за 10-20 лет "немного убыток" станет соизмерим со стоимостью самого сохраненного актива. Одна надежда что его цена тоже удвоится.
vitaliian написав: если самому платить коммунальные то за 10-20 лет "немного убыток" станет соизмерим со стоимостью самого сохраненного актива.
можно сдавать долгосрочно ниже рынка непроблемным людям, они будут платить коммуналку и аренду если отключить счетчики, что там остается - плата осбб, вывоз мусора?
если пассивный доход хозяев не интересует этот вариант абсолютно рабочий при условии что квартиранты не убьют квартиру и не затопят соседей. Все известные мне случаи после квартирантов приходилось делать косметику, ремонтировать сантехнику и прочее. Совсем без затрат (в тч. драгоценного времени) не получится
BIGor написав:Просто люди диверсифицировались, агробизнес в Украине суперприбыльный, но рисковый. Вместо рисковой прибыли в 100% на семечках решили стабильности по 6%.
продолжу вашу мысль, тому кто диверсифицируется 12% или 6% доходности большой разницы нет, а тому кто с этого живёт разница в 50% доходности критична.
flyman написав:Ціна в доларах трансформується в затрати робочих годин і далі іде оцінка, чи варто воно затраченого часу, чи не варто. Стас, нарешті, дійшов до розуміння, що час важливіше.
Дивись, Андрію, - пишу чорним по монітору для тебе крайній раз: - Стас не дійшов до розуміння, а з гуртожитків 13 років тому перейшов на інший горизонт - дві квартири до 2км від окружної загльною площею 89м2 (ціни з ОЛХ у поміч за м2), зароблені власними мізками і працею виключно у Києві, а не на полуницях у Щуцині, чи де ти там батракував ... - У Стаса виникла потреба не економитти час, а убезпечити дитину/дружину/себе від форсмажорів при не дуже добрій логістиці на період навчання,роботи (захворів, зламалось авто і т.п.) - Стас, на відміну від тебе, може собі дозволити поміняти локацію хоч зараз у 2к від 60м2 хорошому комплексі коло метро, однак на лівому березі. А хоче правий. І прицентралля, а тому працює і не читає Роберта К. - Стас запитує на форумі і відповідає, а не намагається виглядати розумним з підвалів Бучі і жулянських бункерів, перероблених з ДОТів Київського укріпрайону часів WW II. - Стас рекомендує Андрію без розкриття власних даних поінформувати присутніх про власні досягнення і здобутки, а також перспективи на безбідну старість не в цоколі. Усе інше - пустий триндьож "про наболіле і опухле". Не будь як балабол, будь собою!
Можу сказати, що на безбідну старість на Філіпінах з філіпіночками вистарчить.
Зустрічне запитання: в чому в тебе пукнтик на la femme fatale?
З.І. Що в тебе, що в Долярчика, що у Франта, інші лекала. Міряєте Успіх не тим лекалом, яке в мене, тому нема однозначного результата виміру.
Ще раз, в мене на першому місці на разі економія часу, енергії, та досягнення комфорту в пересуванні в просторі.
Оренда кавалірок, розглядалася як вторинна, побочна функція. Та й поки що нема що здавати. Готова тільки одна з них, і та використовується "для себе, а не в оренду".
А нафига в старости филлипинки? Или это будет сиделка? Там суднО помыть, челюсть из стакана достать, давление померять...
відос нормас, але тре понімать конкуренцію вокруг. В Бучі обичний спальнік. Конкуренція, хіба Варшавський ринок, але до нього ще тре тьопати 10 хв. А тут бац, і охфіс під носом.
Хоча. Поки що не здаю. Був період, що міг здати як житло за 100у.е. (2018..2019), але тоді тре було собі щось шукати щоб жити, тому виходило шило на мило, і не погодився. Зате прощупав ринок і попит власними руками.
родственник еще до пандемии арендовал офис в БЦ на Берестейке за 4 кгрн. Метров 20 квадратных. Минут 15 пехом от метро, парковка, охрана, ремонт. Вы реально думаете, что за 100 баксов будут снимать подвал в Буче? Заметьте, я никогда не наезжал и не наезжаю на Ваш цоколь, хотя меня тоже удивляет и план окружения и цоколь как бизнес-решение.
flyman написав:відос нормас, але тре понімать конкуренцію вокруг. В Бучі обичний спальнік. Конкуренція, хіба Варшавський ринок, але до нього ще тре тьопати 10 хв. А тут бац, і охфіс під носом.
это если найдёте кому нужен офис именно в этом месте. Обычно офисы открываются там где много общ.транспорта (чтобы охватить как можно большую аудиторию), а если кому нужен офис совсем задаром (до 100$) для этого есть гаражи и промки.
Можливо і так, але тоді ще теж приходив клієнт на офіс під веб студію, чи коворкіг. Але і в зараз в мене теж є потреба у використанні цоколя як мініофіса. Думаю, що наразі бажаючі були б мати поряд з житлом мініофіс, а не працювати з дому, де бігають/плачуть діти, жінка перевдягає памперси та смажить какалєти.
У меня на Венике квартира в жилой части здания, которое состоит из жилой и офисной. Вы думаете, хоть раз кто-то из офисной (9 этажей) интересовался арендой? Естати, не знаю как сейчас, но некоторое время назад 18м2 офис можно было за 1000 грн снять, тогда правда, еще жилая часть достраивалась, но офисная уже функционировала.
rjkz написав:Вы реально думаете, что за 100 баксов будут снимать подвал в Буче?
если верить этому господину свой гараж в ирпене он сдаёт за 15 тыс грн https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 0c29466f44 в Киеве за 15 тыс можно 5 обычных гаражей снять или такой же за 12 тыс. Но видимо арендатору нужен Ирпень а не Киев. Ошибка думать что все хотят жить и арендовать помещения в Киеве. Ошибка думать что аренда в Киеве стоит обязательно дороже, особенно это касается разной коммерческих помещений.
rjkz написав:Естати, не знаю как сейчас, но некоторое время назад 18м2 офис можно было за 1000 грн снять, тогда правда, еще жилая часть достраивалась, но офисная уже функционировала.
офисы самый невостребованный сегмент на рынке аренды (когда их уже под жильё начнут переделывать). Офис + склад уже получше, а офис + склад + магазин + парковка арендаторы отрывают с руками даже в пригороде). Вокруг Киева идут стройки, откуда удобнее возить комплектующие по пробкам из Киева или из ближайшего к Киеву пригорода? Я недавно покупал гофру для вентиляции, такой магазин в Ирпене один, там постоянно людно, даже пришлось парковаться за 300 метров.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 18:18, всього редагувалось 4 разів.