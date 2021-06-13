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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2083208420852086
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:03

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ні, бачу не треба розкривати всі свої хитрощі в ремонті, завдяки яким буде дешево і гарно!
краска стоит дороже штукатурки, если красить газоблок то в разы из-за расхода. Ведро краски 14кг = 700 грн.


красить газоблок по голой стене это шикарно. штукатурку и шпаклевку придумали чтобы деньги на пустом месте выдуривать
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:06

  trololo написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ні, бачу не треба розкривати всі свої хитрощі в ремонті, завдяки яким буде дешево і гарно!
краска стоит дороже штукатурки, если красить газоблок то в разы из-за расхода. Ведро краски 14кг = 700 грн.


красить газоблок по голой стене это шикарно. штукатурку и шпаклевку придумали чтобы деньги на пустом месте выдуривать

Да уж... Ещё можно каркас набрать из профиля и ОСП к нему саморезами - готовая стена с финишем. И красить не надо.
airmax78
 
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  #<1 ... 2083208420852086
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