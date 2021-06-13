Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЖК "Скандия" в Киеве. Делюсь отзывом. Хотел снять квартиру под офис, нашел на Апартила https://apartila.com , нашел данный жк. Позвонил раз - не отвечают, и так раз 5. В итоге попросили перевести 500 грн "завдатку", договор не заключают. В общем, кидалово 100%
idkwho написав:ЖК "Скандия" в Киеве. Делюсь отзывом. Хотел снять квартиру под офис, нашел на Апартила https://apartila.com , нашел данный жк. Позвонил раз - не отвечают, и так раз 5. В итоге попросили перевести 500 грн "завдатку", договор не заключают. В общем, кидалово 100%