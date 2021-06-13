Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЖК "Скандия" в Киеве. Делюсь отзывом. Хотел снять квартиру под офис, нашел на Апартила https://apartila.com , нашел данный жк. Позвонил раз - не отвечают, и так раз 5. В итоге попросили перевести 500 грн "завдатку", договор не заключают. В общем, кидалово 100%
idkwho написав:ЖК "Скандия" в Киеве. Делюсь отзывом. Хотел снять квартиру под офис, нашел на Апартила https://apartila.com , нашел данный жк. Позвонил раз - не отвечают, и так раз 5. В итоге попросили перевести 500 грн "завдатку", договор не заключают. В общем, кидалово 100%
Успіх написав:Ні, бачу не треба розкривати всі свої хитрощі в ремонті, завдяки яким буде дешево і гарно!
краска стоит дороже штукатурки, если красить газоблок то в разы из-за расхода. Ведро краски 14кг = 700 грн.
красить газоблок по голой стене это шикарно. штукатурку и шпаклевку придумали чтобы деньги на пустом месте выдуривать
Так поняття - ремонт "для себе" і ремонт "під оренду"! На газоблоку, спочатку шпателем оббити/обшуркати бугорки/зайвий клей, потім пройтись шпаклівкою де є ямки, а тоді СТРУКТУРНОЮ(а не простою "снєжкою") фарбою прокатати ворсистим валиком!(можна двічі)
Успіх написав:На газоблоку, спочатку шпателем оббити/обшуркати бугорки/зайвий клей, потім пройтись шпаклівкою де є ямки, а тоді СТРУКТУРНОЮ(а не простою "снєжкою") фарбою прокатати ворсистим валиком!(можна двічі)
Кого хоче наїпати успішний Успіх??? Квартирантів чи себе????
Успіх написав:На газоблоку, спочатку шпателем оббити/обшуркати бугорки/зайвий клей, потім пройтись шпаклівкою де є ямки, а тоді СТРУКТУРНОЮ(а не простою "снєжкою") фарбою прокатати ворсистим валиком!(можна двічі)
Кого хоче наїпати успішний Успіх??? Квартирантів чи себе????
Успіх написав:На газоблоку, спочатку шпателем оббити/обшуркати бугорки/зайвий клей, потім пройтись шпаклівкою де є ямки, а тоді СТРУКТУРНОЮ(а не простою "снєжкою") фарбою прокатати ворсистим валиком!(можна двічі)
Кого хоче наїпати успішний Успіх??? Квартирантів чи себе????
От з сушкою в смарті трохи проблема буде - єдине місце, то хіба що у ванній-кімнаті підвісну зробити. Ну не купляти ж квартирантами пралку разом з сушкою? Простіше/дешевше ж зробити сушку, яка опускається і піднімається на шнурках))
Успіх написав:От з сушкою в смарті трохи проблема буде - єдине місце, то хіба що у ванній-кімнаті підвісну зробити. Ну не купляти ж квартирантами пралку разом з сушкою? Простіше/дешевше ж зробити сушку, яка опускається і піднімається на шнурках))
Ми саме пралку з сушкою і купили.Правда коштує як метр Долярчикового смарта.Зато тепер не треба білизну вивішувати, а можна відразу прасувати. Пи.Си.Нарешті , у нас на Строимдоме двіжок міняють, і то він порівняно з цим набагато кращий був.