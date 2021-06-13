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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2084208520862087>
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:03

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ні, бачу не треба розкривати всі свої хитрощі в ремонті, завдяки яким буде дешево і гарно!
краска стоит дороже штукатурки, если красить газоблок то в разы из-за расхода. Ведро краски 14кг = 700 грн.


красить газоблок по голой стене это шикарно. штукатурку и шпаклевку придумали чтобы деньги на пустом месте выдуривать
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:06

  trololo написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ні, бачу не треба розкривати всі свої хитрощі в ремонті, завдяки яким буде дешево і гарно!
краска стоит дороже штукатурки, если красить газоблок то в разы из-за расхода. Ведро краски 14кг = 700 грн.


красить газоблок по голой стене это шикарно. штукатурку и шпаклевку придумали чтобы деньги на пустом месте выдуривать

Да уж... Ещё можно каркас набрать из профиля и ОСП к нему саморезами - готовая стена с финишем. И красить не надо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 07:18

ЖК "Скандия" в Киеве. Делюсь отзывом. Хотел снять квартиру под офис, нашел на Апартила https://apartila.com , нашел данный жк. Позвонил раз - не отвечают, и так раз 5. В итоге попросили перевести 500 грн "завдатку", договор не заключают. В общем, кидалово 100%
idkwho
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:09

  idkwho написав:ЖК "Скандия" в Киеве. Делюсь отзывом. Хотел снять квартиру под офис, нашел на Апартила https://apartila.com , нашел данный жк. Позвонил раз - не отвечают, и так раз 5. В итоге попросили перевести 500 грн "завдатку", договор не заключают. В общем, кидалово 100%

ЖК Скандия - это Бровары. Учите матчасть
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:57

Думаєм/дієм/окуєваєм!)))

  trololo написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ні, бачу не треба розкривати всі свої хитрощі в ремонті, завдяки яким буде дешево і гарно!
краска стоит дороже штукатурки, если красить газоблок то в разы из-за расхода. Ведро краски 14кг = 700 грн.


красить газоблок по голой стене это шикарно. штукатурку и шпаклевку придумали чтобы деньги на пустом месте выдуривать

Так поняття - ремонт "для себе" і ремонт "під оренду"! :lol:
На газоблоку, спочатку шпателем оббити/обшуркати бугорки/зайвий клей, потім пройтись шпаклівкою де є ямки, а тоді СТРУКТУРНОЮ(а не простою "снєжкою") фарбою прокатати ворсистим валиком!(можна двічі)
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:18

  Frant написав:
  Успіх написав:На газоблоку, спочатку шпателем оббити/обшуркати бугорки/зайвий клей, потім пройтись шпаклівкою де є ямки, а тоді СТРУКТУРНОЮ(а не простою "снєжкою") фарбою прокатати ворсистим валиком!(можна двічі)

Кого хоче наїпати успішний Успіх??? Квартирантів чи себе????

Який ремонт - так й орендна ціна. :mrgreen:

Так зверху буде "все красиво"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:30

  Успіх написав:
  Frant написав:
  Успіх написав:На газоблоку, спочатку шпателем оббити/обшуркати бугорки/зайвий клей, потім пройтись шпаклівкою де є ямки, а тоді СТРУКТУРНОЮ(а не простою "снєжкою") фарбою прокатати ворсистим валиком!(можна двічі)

Кого хоче наїпати успішний Успіх??? Квартирантів чи себе????

Який ремонт - так й орендна ціна. :mrgreen:

Так зверху буде "все красиво"! :mrgreen:

Значить, квартирантів. :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

От з сушкою в смарті трохи проблема буде - єдине місце, то хіба що у ванній-кімнаті підвісну зробити.
Ну не купляти ж квартирантами пралку разом з сушкою? :)
Простіше/дешевше ж зробити сушку, яка опускається і піднімається на шнурках))
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:07

  Успіх написав:От з сушкою в смарті трохи проблема буде - єдине місце, то хіба що у ванній-кімнаті підвісну зробити.
Ну не купляти ж квартирантами пралку разом з сушкою? :)
Простіше/дешевше ж зробити сушку, яка опускається і піднімається на шнурках))

Ми саме пралку з сушкою і купили.Правда коштує як метр Долярчикового смарта.Зато тепер не треба білизну вивішувати, а можна відразу прасувати.
Пи.Си.Нарешті , у нас на Строимдоме двіжок міняють, і то він порівняно з цим набагато кращий був.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:06

  Bolt написав:Ми саме пралку з сушкою і купили.Правда коштує як метр Долярчикового смарта.Зато тепер не треба білизну вивішувати, а можна відразу прасувати.
Сильно увеличился расход воды и электроэнергии? Смотрю в сторону отдельной сушильной машины, но пока не определилась.
Natt
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