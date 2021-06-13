А що мені порадите(як професійна лендлордка) для орендарів?
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:16
А що мені порадите(як професійна лендлордка) для орендарів?
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:24
Натянуть веревку к соседнему дому - вообще вложения копеечные будут.
Кстати, видела у нас в новых домах натянутые за балконом веревки - как в совке часто было. Офигела.
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:32
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну от, а я хочу, щоб культурно!
Тож, мабуть, найкраще таки мій варіант - сушка з пластикових паличок на шнурках, які опускаються/піднімаються, у ванній-кімнаті!
Так як пралка з сушкою, чи просто ел.сушка - на орендний смарт - явно задороге задоволення!
Погоджуєтесь, чи далі продовжите тролити?
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