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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:16
Natt написав: Bolt написав:
Ми саме пралку з сушкою і купили.Правда коштує як метр Долярчикового смарта.Зато тепер не треба білизну вивішувати, а можна відразу прасувати.
Сильно увеличился расход воды и электроэнергии? Смотрю в сторону отдельной сушильной машины, но пока не определилась.
А що мені порадите(як професійна лендлордка) для орендарів?
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:24
Успіх написав: Natt написав: Bolt написав:
Ми саме пралку з сушкою і купили.Правда коштує як метр Долярчикового смарта.Зато тепер не треба білизну вивішувати, а можна відразу прасувати.
Сильно увеличился расход воды и электроэнергии? Смотрю в сторону отдельной сушильной машины, но пока не определилась.
А що мені порадите(як професійна лендлордка) для орендарів?
Натянуть веревку к соседнему дому - вообще вложения копеечные будут.
Кстати, видела у нас в новых домах натянутые за балконом веревки - как в совке часто было. Офигела.
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Natt
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:32
Natt написав:
как в совке часто было
Ну от, а я хочу, щоб культурно!
Тож, мабуть, найкраще таки мій варіант - сушка з пластикових паличок на шнурках, які опускаються/піднімаються, у ванній-кімнаті!
Так як пралка з сушкою, чи просто ел.сушка - на орендний смарт - явно задороге задоволення!
Погоджуєтесь, чи далі продовжите тролити?
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:38
Успіх написав: Natt написав:
как в совке часто было
Ну от, а я хочу, щоб культурно!
Тож, мабуть, найкраще таки мій варіант - сушка з пластикових паличок на шнурках, які опускаються/піднімаються, у ванній-кімнаті!
Так як пралка з сушкою, чи просто ел.сушка - на орендний смарт - явно задороге задоволення!
Погоджуєтесь, чи далі продовжите тролити?
Такой тип сушки, как Вы хотите - это дополнительный источник влаги и сырости в ванной, что чревато появлением плесени.
Но вообще Вы ж все равно стиралку покупать будете, ну посмотрите уже стиралки с сушками - их за 10 тыс. купить можно.
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Natt
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:51
Natt написав:
посмотрите уже стиралки с сушками - их за 10 тыс. купить можно
.
це вже тролінг 80 лвл
не можна так із початківцями
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stas_rst
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:58
stas_rst написав: Natt написав:
посмотрите уже стиралки с сушками - их за 10 тыс. купить можно
.
це вже тролінг 80 лвл
не можна так із початківцями
А, я не знала, что Долярчик планирует покупать стиральную машинку полуавтомат. Там и в 2 тыс. вложиться можно - профит!)
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Natt
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Додано: Вів 29 чер, 2021 16:34
stas_rst написав: Natt написав:
посмотрите уже стиралки с сушками - их за 10 тыс. купить можно
.
це вже тролінг 80 лвл
не можна так із початківцями
А ви що порадите на смарт?
Без тролінга
За 10К 2в1, як радить Натт, це +/-, а ще які варіанти?
п.с. (для Натт)
В новобудах, як правило, добра вентиляція і + ел.змієвик, чи радіатор буде у ванній-кімнаті. Тож, мій варіант - має право на життя!
п.с.2
О, щой-но подумав - може то просто поставити великий ел.змієвик-драбинку і "дєлов-то"?
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Додано: Вів 29 чер, 2021 16:37
Успіх написав: stas_rst написав: Natt написав:
посмотрите уже стиралки с сушками - их за 10 тыс. купить можно
.
це вже тролінг 80 лвл
не можна так із початківцями
А ви що порадите на смарт?
Без тролінга
За 10К 2в1, як радить Натт, це +/-, а ще які варіанти?
п.с. (для Натт)
В новобудах, як правило, добра вентиляція і + ел.змієвик, чи радіатор буде у ванній-кімнаті. Тож, мій варіант - має право на життя!
п.с.2
О, щой-но подумав - може то просто поставити великий ел.змієвик-драбинку і "дєлов-то"?
Мотузки за вікно - і щомісячно 7 000 грн на бочку!
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Додано: Вів 29 чер, 2021 17:06
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