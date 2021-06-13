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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:11
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Полуавтомат это как? достирывать и докручивать?
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:30
Natt когда не стираешь ЭТО недоразумение можно использовать как мусорное ведро. 2 гаджета в 1. Главное не перепутать.
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