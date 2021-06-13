Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
п.с. Таке ще могло б піти у Флаєвий цоколь - но ніяк не в мій шикарний смарт 27м2 в НОВЕНЬКОМУ ЖК зі своєю школою/садочком/підземними паркінгами/ел.зарядкам, тощо. Одне тільки паркомісце коштує на 4-5Кдол. дешевше, ніж мій смарт пів року тому!
Bolt написав:
Успіх написав:Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!
Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?
Так от... Готові? )) А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку