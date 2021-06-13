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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2086208720882089>
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:23

  hume написав:Полуавтомат это как? достирывать и докручивать?

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Natt
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:30

Natt когда не стираешь ЭТО недоразумение можно использовать как мусорное ведро. 2 гаджета в 1. Главное не перепутать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:38

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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:18

  stas_rst написав:
  Успіх написав:А ви що порадите на смарт?
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ЦЕ МАКСИМУМ. Все решта - витребеньки і мажорство )

Коротше, без тролінга - ну ніяк :mrgreen:
Моя школа© ))

п.с.
Таке ще могло б піти у Флаєвий цоколь - но ніяк не в мій шикарний смарт 27м2 в НОВЕНЬКОМУ ЖК зі своєю школою/садочком/підземними паркінгами/ел.зарядкам, тощо.
Одне тільки паркомісце коштує на 4-5Кдол. дешевше, ніж мій смарт пів року тому! :lol:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!

Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?

Так от...
Готові? ))
А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку :mrgreen:

Готові? ))
Готові побачити ціну там на паркінг на Левандівці?
І так, розмітка фарбою в підземному паркінгу коштує...
Готові? :mrgreen:
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Шах і мат!© :mrgreen:

Скоріш за все працівник ВП , що складав цю рекламку перегрівся на сонці...
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:Одне тільки паркомісце коштує на 4-5Кдол. дешевше, ніж мій смарт пів року тому
не удивлюсь если на выходе паркоместо будет дороже, владельцу джипа смарт не нужен, у паркомест другая аудитория.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:49

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Просто люди диверсифицировались, агробизнес в Украине суперприбыльный, но рисковый. Вместо рисковой прибыли в 100% на семечках решили стабильности по 6%.
продолжу вашу мысль, тому кто диверсифицируется 12% или 6% доходности большой разницы нет, а тому кто с этого живёт разница в 50% доходности критична.

Возьмём человека, который взял в 16-17 квартиру за 50 и сдал за 400 долларов. 9% годовых. Сейчас его квартира сдаётся пусть за те же 4000 долларов, но подорожала до 75. 6% годовых.
Ему рыдать или радоваться?

PS 6% неплохая доходность. 10% это был перебор. Даже 4% неплохо. Больше получить почти пассивного дохода нигде не получится. В цивилизованном мире.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Сейчас его квартира сдаётся пусть за те же 4000 долларов, но подорожала до 75. 6% годовых.
ещё можно взять тех кому квартиру выдали при ссср или кому досталась по наследству, для них и 75куе и 6% доходности на ровном месте - манна небесная. Если ваш актив вырос в цене это круто, конечно радоваться. Но мы же не эмоции обсуждаем, а финансовую сторону дела. Может есть смысл его продать и пристроить в места где доходность выше? Это не вопрос и не совет, так пища к размышлению.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вы написали, что падение доходности в процентах ударит по карману того, кто живёт с аренды. Я поправил, что доходность упала из-за роста актива, а не из-за падения дохода.

По поводу выходить в другой, более доходный актив, так некуда, если мы говорим о полупассивном доходе и сохранности капитала.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:39

  Vlad442 написав:По поводу выходить в другой, более доходный актив, так некуда, если мы говорим о полупассивном доходе и сохранности капитала.

как раз по этой причине из арендного бизнеса нужно выходить, потому что верно подмеченное "некуда" толкает в лэндлордство десятки тысяч новоприбывших из других активов, что увеличивает конкуренцию, давит на цену, увеличивает период экспозиции/простоя и аппетиты арендатора.
  Vlad442 написав:Я поправил, что доходность упала из-за роста актива, а не из-за падения дохода.
арендные ставки тоже упали. Патриотику 40м за 10 сдать нереально, 8500-9000
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 чер, 2021 10:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Выходите, если есть из чего. Меня доходность в 6% вполне устраивает. Когда/если доходность упадёт ниже 4% за счёт роста цены и экспозиция увеличится до месяца, буду начинать думать над выходом.
Vlad442
 
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