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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:30
Natt когда не стираешь ЭТО недоразумение можно использовать как мусорное ведро. 2 гаджета в 1. Главное не перепутать.
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:38
Инновационная версия с механизированным ручным отжимом.
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:18
Коротше, без тролінга - ну ніяк
Моя школа© ))
п.с.
Таке ще могло б піти у Флаєвий цоколь - но ніяк не в мій шикарний смарт 27м2 в НОВЕНЬКОМУ ЖК зі своєю школою/садочком/підземними паркінгами/ел.зарядкам, тощо.
Одне тільки паркомісце коштує на 4-5Кдол. дешевше, ніж мій смарт пів року тому!
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:46
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Сер 30 чер, 2021 09:49
Возьмём человека, который взял в 16-17 квартиру за 50 и сдал за 400 долларов. 9% годовых. Сейчас его квартира сдаётся пусть за те же 4000 долларов, но подорожала до 75. 6% годовых.
Ему рыдать или радоваться?
PS 6% неплохая доходность. 10% это был перебор. Даже 4% неплохо. Больше получить почти пассивного дохода нигде не получится. В цивилизованном мире.
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ещё можно взять тех кому квартиру выдали при ссср или кому досталась по наследству, для них и 75куе и 6% доходности на ровном месте - манна небесная. Если ваш актив вырос в цене это круто, конечно радоваться. Но мы же не эмоции обсуждаем, а финансовую сторону дела. Может есть смысл его продать и пристроить в места где доходность выше? Это не вопрос и не совет, так пища к размышлению.
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:33
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вы написали, что падение доходности в процентах ударит по карману того, кто живёт с аренды. Я поправил, что доходность упала из-за роста актива, а не из-за падения дохода.
По поводу выходить в другой, более доходный актив, так некуда, если мы говорим о полупассивном доходе и сохранности капитала.
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:39
как раз по этой причине из арендного бизнеса нужно выходить, потому что верно подмеченное "некуда" толкает в лэндлордство десятки тысяч новоприбывших из других активов, что увеличивает конкуренцию, давит на цену, увеличивает период экспозиции/простоя и аппетиты арендатора.
арендные ставки тоже упали. Патриотику 40м за 10 сдать нереально, 8500-9000
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 чер, 2021 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:44
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Выходите, если есть из чего. Меня доходность в 6% вполне устраивает. Когда/если доходность упадёт ниже 4% за счёт роста цены и экспозиция увеличится до месяца, буду начинать думать над выходом.
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