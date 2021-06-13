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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2086208720882089
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:46

  Vlad442 написав:Выходите, если есть из чего. Меня доходность в 6% вполне устраивает. Когда/если доходность упадёт ниже 4% за счёт роста цены и экспозиция увеличится до месяца, буду начинать думать над выходом.

есть и такие кому 4% норм.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается.
Vlad442
 
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