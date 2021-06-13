есть и такие кому 4% норм.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:46
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается.
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:42
Сильно в 2014-2015 гг выросла доходность при падении цены аренды с 400 до 150 долларов/мес за однушку?
Логика верная, но вероятность того, что вы это сделаете, минимальна
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 чер, 2021 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Сер 30 чер, 2021 12:12
Бетон - наше фффсьо!©)))
Місцева публіка не знає, куди можна ще так вкласти, як в нерухомість - щоб було і настільки безпечно, і настільки напівпасивно?
Альтернативою було гривнедепо, але БУЛО!
А ОВГЗ - не всім підходить/не таке просте-легкодоступне, як депо!
Тому - маємо, що маємо ©
Додано: Сер 30 чер, 2021 12:30
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
уверен в ближайший год Влад скинет часть своих активов. Он и по Аркаде с вами прошлым летом не соглашался, такой у него характер.
рецепт успеха, покупаете звание прохфессора, получаете комнату в общаге и учите всех жизни, пока не отрезали интернет.
Ок цена просядет, доходность вырастёт. А куда денутся лишние квартиры, нарид увеличит потребление, кто арендовал одну будет снимать две-три квартиры?
Доходность зависит не только от цены актива, но и от спроса на него. При таком массовом строительстве вы прогнозируете синхронный рост спроса на аренду, откуда возьмутся новые арендаторы?
Я прогнозирую падение спроса. Много кто (и даже консервативный Серж) купит свою квартиру, особенно если спрос подогреют ипотекой.
Не считайте вышенаписанное догмой или призывом, мысли вслух не более.
я неправильно выразился, правильно было бы сказать не одинаково, а одновременно. Спасибо что заметили.
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