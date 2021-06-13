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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2086208720882089
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:46

  Vlad442 написав:Выходите, если есть из чего. Меня доходность в 6% вполне устраивает. Когда/если доходность упадёт ниже 4% за счёт роста цены и экспозиция увеличится до месяца, буду начинать думать над выходом.

есть и такие кому 4% норм.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:42

  Vlad442 написав:4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается


Сильно в 2014-2015 гг выросла доходность при падении цены аренды с 400 до 150 долларов/мес за однушку?

  Vlad442 написав:Когда/если доходность упадёт ниже 4% за счёт роста цены и экспозиция увеличится до месяца, буду начинать думать над выходом


Логика верная, но вероятность того, что вы это сделаете, минимальна
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 чер, 2021 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:місцева публіка не знає, як рахувати прибутковість.


Навчіть як рахувати, дядько.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:12

Бетон - наше фффсьо!©)))

Місцева публіка не знає, куди можна ще так вкласти, як в нерухомість - щоб було і настільки безпечно, і настільки напівпасивно?
Альтернативою було гривнедепо, але БУЛО!

А ОВГЗ - не всім підходить/не таке просте-легкодоступне, як депо!

Тому - маємо, що маємо ©
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:Логика верная, но вероятность того, что вы это сделаете, минимальна
уверен в ближайший год Влад скинет часть своих активов. Он и по Аркаде с вами прошлым летом не соглашался, такой у него характер.
  Investor_K написав:
  Frant написав:місцева публіка не знає, як рахувати прибутковість.


Навчіть як рахувати, дядько.

рецепт успеха, покупаете звание прохфессора, получаете комнату в общаге и учите всех жизни, пока не отрезали интернет.
  Vlad442 написав:4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается.

Ок цена просядет, доходность вырастёт. А куда денутся лишние квартиры, нарид увеличит потребление, кто арендовал одну будет снимать две-три квартиры?

Доходность зависит не только от цены актива, но и от спроса на него. При таком массовом строительстве вы прогнозируете синхронный рост спроса на аренду, откуда возьмутся новые арендаторы?

Я прогнозирую падение спроса. Много кто (и даже консервативный Серж) купит свою квартиру, особенно если спрос подогреют ипотекой.

Не считайте вышенаписанное догмой или призывом, мысли вслух не более.

  Vlad442 написав:Я один понимаю значение слова "одинаково" так, что цена бетона в гривне при девале 14 не изменилась? Или тут своя, странная логика?

я неправильно выразился, правильно было бы сказать не одинаково, а одновременно. Спасибо что заметили.
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