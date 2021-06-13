Додано: Сер 30 чер, 2021 12:30

zРадио написав: Логика верная, но вероятность того, что вы это сделаете, минимальна Логика верная, но вероятность того, что вы это сделаете, минимальна

Investor_K написав: Frant написав: місцева публіка не знає, як рахувати прибутковість. місцева публіка не знає, як рахувати прибутковість.



Навчіть як рахувати, дядько. Навчіть як рахувати, дядько.

Vlad442 написав: 4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается. 4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается.

Vlad442 написав: Я один понимаю значение слова "одинаково" так, что цена бетона в гривне при девале 14 не изменилась? Или тут своя, странная логика? Я один понимаю значение слова "одинаково" так, что цена бетона в гривне при девале 14 не изменилась? Или тут своя, странная логика?

уверен в ближайший год Влад скинет часть своих активов. Он и по Аркаде с вами прошлым летом не соглашался, такой у него характер.рецепт успеха, покупаете звание прохфессора, получаете комнату в общаге и учите всех жизни, пока не отрезали интернет.Ок цена просядет, доходность вырастёт. А куда денутся лишние квартиры, нарид увеличит потребление, кто арендовал одну будет снимать две-три квартиры?Доходность зависит не только от цены актива, но и от спроса на него. При таком массовом строительстве вы прогнозируете синхронный рост спроса на аренду, откуда возьмутся новые арендаторы?Я прогнозирую падение спроса. Много кто (и даже консервативный Серж) купит свою квартиру, особенно если спрос подогреют ипотекой.Не считайте вышенаписанное догмой или призывом, мысли вслух не более.я неправильно выразился, правильно было бы сказать не одинаково, а одновременно. Спасибо что заметили.