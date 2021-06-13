есть и такие кому 4% норм.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 10:46
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается.
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:42
Сильно в 2014-2015 гг выросла доходность при падении цены аренды с 400 до 150 долларов/мес за однушку?
Логика верная, но вероятность того, что вы это сделаете, минимальна
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 чер, 2021 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 чер, 2021 11:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Сер 30 чер, 2021 12:12
Бетон - наше фффсьо!©)))
Місцева публіка не знає, куди можна ще так вкласти, як в нерухомість - щоб було і настільки безпечно, і настільки напівпасивно?
Альтернативою було гривнедепо, але БУЛО!
А ОВГЗ - не всім підходить/не таке просте-легкодоступне, як депо!
Тому - маємо, що маємо ©
Додано: Сер 30 чер, 2021 12:30
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
уверен в ближайший год Влад скинет часть своих активов. Он и по Аркаде с вами прошлым летом не соглашался, такой у него характер.
рецепт успеха, покупаете звание прохфессора, получаете комнату в общаге и учите всех жизни, пока не отрезали интернет.
Ок цена просядет, доходность вырастёт. А куда денутся лишние квартиры, нарид увеличит потребление, кто арендовал одну будет снимать две-три квартиры?
Доходность зависит не только от цены актива, но и от спроса на него. При таком массовом строительстве вы прогнозируете синхронный рост спроса на аренду, откуда возьмутся новые арендаторы?
Я прогнозирую падение спроса. Много кто (и даже консервативный Серж) купит свою квартиру, особенно если спрос подогреют ипотекой.
Не считайте вышенаписанное догмой или призывом, мысли вслух не более.
я неправильно выразился, правильно было бы сказать не одинаково, а одновременно. Спасибо что заметили.
Додано: Сер 30 чер, 2021 13:47
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вы оперируете некорректными цифрами, поэтому получаете неправильный результат. Не буду приводить "частные случаи", но доходность аренды при падении цены увеличивается. В промежутке 07-09 сильней, в промежутке 13-15 слабей. Соответственно при росте цены падает.
Вот когда спрос Сержиков подогреют ипотекой, цена сделает еще *1,5, а аренда из-за перенасыщения рынка будет о опе - простои, низкокачественные арендаторы, то почему бы не начать выходить? Особенно если будет ощущение, что мир после пузырей готов к очередному кризису? Не атипичному коронокризису, который заливали деньгами и цены на все рухнули вверх, а обычному долговому кризису, очистительному огню, который очищает экономику от неэффективных схем (в частности излишних накоплений, которые тоже вредны для экономики - кто будет вкалывать, если у всех на счету плюс и еще аренда капает). К такому кризису лучше подходить с кэшем.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 30 чер, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 чер, 2021 13:47
А бизнес-план от патриотиковских Трибек заточен был под аренду 5500 или меньше? Я в плане те 40 метров на круг тысяч 25 наверно вышли, и 8,5-9кгрн наверно пошокаладней ОВГЗ выхлоп дают?
Додано: Сер 30 чер, 2021 13:50
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
я думал вы совсем что я пишу не согласны, но таки в чем то мы сходимся (перенасыщение рынка аренды).
Додано: Сер 30 чер, 2021 13:58
Странная квартира, невнятные фото. В таком состоянии в несезон ей 10 красная цена. Осенью, может, получится сдать ее и за 11.
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