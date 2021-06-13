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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:46

  Vlad442 написав:Выходите, если есть из чего. Меня доходность в 6% вполне устраивает. Когда/если доходность упадёт ниже 4% за счёт роста цены и экспозиция увеличится до месяца, буду начинать думать над выходом.

есть и такие кому 4% норм.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:42

  Vlad442 написав:4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается


Сильно в 2014-2015 гг выросла доходность при падении цены аренды с 400 до 150 долларов/мес за однушку?

  Vlad442 написав:Когда/если доходность упадёт ниже 4% за счёт роста цены и экспозиция увеличится до месяца, буду начинать думать над выходом


Логика верная, но вероятность того, что вы это сделаете, минимальна
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 30 чер, 2021 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:місцева публіка не знає, як рахувати прибутковість.


Навчіть як рахувати, дядько.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:12

Бетон - наше фффсьо!©)))

Місцева публіка не знає, куди можна ще так вкласти, як в нерухомість - щоб було і настільки безпечно, і настільки напівпасивно?
Альтернативою було гривнедепо, але БУЛО!

А ОВГЗ - не всім підходить/не таке просте-легкодоступне, як депо!

Тому - маємо, що маємо ©
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:Логика верная, но вероятность того, что вы это сделаете, минимальна
уверен в ближайший год Влад скинет часть своих активов. Он и по Аркаде с вами прошлым летом не соглашался, такой у него характер.
  Investor_K написав:
  Frant написав:місцева публіка не знає, як рахувати прибутковість.


Навчіть як рахувати, дядько.

рецепт успеха, покупаете звание прохфессора, получаете комнату в общаге и учите всех жизни, пока не отрезали интернет.
  Vlad442 написав:4% на растущем рынке это отлично. Как цена продажи начинает стагнировать или падать, доходность увеличивается.

Ок цена просядет, доходность вырастёт. А куда денутся лишние квартиры, нарид увеличит потребление, кто арендовал одну будет снимать две-три квартиры?

Доходность зависит не только от цены актива, но и от спроса на него. При таком массовом строительстве вы прогнозируете синхронный рост спроса на аренду, откуда возьмутся новые арендаторы?

Я прогнозирую падение спроса. Много кто (и даже консервативный Серж) купит свою квартиру, особенно если спрос подогреют ипотекой.

Не считайте вышенаписанное догмой или призывом, мысли вслух не более.

  Vlad442 написав:Я один понимаю значение слова "одинаково" так, что цена бетона в гривне при девале 14 не изменилась? Или тут своя, странная логика?

я неправильно выразился, правильно было бы сказать не одинаково, а одновременно. Спасибо что заметили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:Сильно в 2014-2015 гг выросла доходность при падении цены аренды с 400 до 150 долларов/мес за однушку?

Вы оперируете некорректными цифрами, поэтому получаете неправильный результат. Не буду приводить "частные случаи", но доходность аренды при падении цены увеличивается. В промежутке 07-09 сильней, в промежутке 13-15 слабей. Соответственно при росте цены падает.
  zРадио написав:Логика верная, но вероятность того, что вы это сделаете, минимальна
  vitaliian написав:Я прогнозирую падение спроса. Много кто (и даже консервативный Серж) купит свою квартиру, особенно если спрос подогреют ипотекой.

Вот когда спрос Сержиков подогреют ипотекой, цена сделает еще *1,5, а аренда из-за перенасыщения рынка будет о опе - простои, низкокачественные арендаторы, то почему бы не начать выходить? Особенно если будет ощущение, что мир после пузырей готов к очередному кризису? Не атипичному коронокризису, который заливали деньгами и цены на все рухнули вверх, а обычному долговому кризису, очистительному огню, который очищает экономику от неэффективных схем (в частности излишних накоплений, которые тоже вредны для экономики - кто будет вкалывать, если у всех на счету плюс и еще аренда капает). К такому кризису лучше подходить с кэшем.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 30 чер, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:47

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:По поводу выходить в другой, более доходный актив, так некуда, если мы говорим о полупассивном доходе и сохранности капитала.

как раз по этой причине из арендного бизнеса нужно выходить, потому что верно подмеченное "некуда" толкает в лэндлордство десятки тысяч новоприбывших из других активов, что увеличивает конкуренцию, давит на цену, увеличивает период экспозиции/простоя и аппетиты арендатора.
  Vlad442 написав:Я поправил, что доходность упала из-за роста актива, а не из-за падения дохода.
арендные ставки тоже упали. Патриотику 40м за 10 сдать нереально, 8500-9000

А бизнес-план от патриотиковских Трибек заточен был под аренду 5500 или меньше? Я в плане те 40 метров на круг тысяч 25 наверно вышли, и 8,5-9кгрн наверно пошокаладней ОВГЗ выхлоп дают?
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Вот когда спрос Сержиков подогреют ипотекой, цена сделает еще *1,5, а аренда из-за перенасыщения рынка будет о опе - простои, низкокачественные арендаторы, то почему бы не начать выходить?
я думал вы совсем что я пишу не согласны, но таки в чем то мы сходимся (перенасыщение рынка аренды).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 13:58

  vitaliian написав:И это не отменяет вышесказанного что киевские цены надуты сверх меры. эту квартиру сдает хозяйка около месяца, можете позвонить спросить почему она уже дважды снижала цену и до сих пор не сдала.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/patriot ... LZuYS.html

Странная квартира, невнятные фото. В таком состоянии в несезон ей 10 красная цена. Осенью, может, получится сдать ее и за 11.
Vlad442
 
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