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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:06
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Вот когда спрос Сержиков подогреют ипотекой, цена сделает еще *1,5, а аренда из-за перенасыщения рынка будет о опе - простои, низкокачественные арендаторы, то почему бы не начать выходить?
я думал вы совсем что я пишу не согласны, но таки в чем то мы сходимся (перенасыщение рынка аренды).
В 16-ом, когда я только начал тут писать, я написал что-то такого типа
"время зарабатывать на депозитах закончилось, сейчас окно возможности заработать на котлованах, завтра останется только небольшой доход с аренды, послезавтра и это прикроется, и мы будем жить в цивилизованном мире, где деньги сами по себе не генерят доход, где, фактически, нет пассивного дохода, нужно работать".
Конечно, если каждый год строят новостройки, а народ с провинции уже едет не столько в Киев, сколько в Польшу, аренда придет в упадок. Этот процесс происходил постепенно, но с 18-19 года сильно ускорился.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 30 чер, 2021 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:07
Vlad442 написав:
Вы оперируете некорректными цифрами, поэтому получаете неправильный результат. Не буду приводить "частные случаи", но доходность аренды при падении цены увеличивается. В промежутке 07-09 сильней, в промежутке 13-15 слабей. Соответственно при росте цены падает
Уверен, что оперирую правильными цифрами. Именно поэтому вы не стали себя отруждать их исправлением - найти в архивах пруфы не составит большого труда.
2014-2015 гг были настоящим экономическим (и не только) шоком - единственным с середины 90-х случаем, когда потребительская гиперинфляция не сопровождалась ростом гривневых доходов. Следовательно, располагаемых на аренду средств было так немного, что выбора у арендодателей оставалось только 2 - либо сдавать по гривневым ценам 2013-го, либо не сдавать вовсе.
С 2016-го аренда начала активно восстанавливаться (с восстановлением доходов населения) - это факт. Но в "яме" 2014-2015 гг доходность аренда была максимально низкой даже если считать ее по некорректной методике, где в знаменателе будет текущая, а не инвестиционая стоимость объекта
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:11
zРадио написав:
Следовательно, располагаемых на аренду средств было так немного, что выбора у арендодателей оставалось только 2 - либо сдавать по гривневым ценам 2013-го, либо не сдавать вовсе
Это теоретически, но летом 14 поток беженцев сильно взвинтил цены. За квартирами очереди стояли. Кстати, многие донецкие, кто тогда заселился, живут в аренде и сейчас.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:14
Vlad442 написав:
Это теоретически, но летом 14 поток беженцев сильно взвинтил цены. За квартирами очереди стояли. Кстати, многие донецкие, кто тогда заселился, живут в аренде и сейчас.
Вот это как раз теоретически - медийные басни ради громкого заголовка да красного словца. По факту переселенцы лишь смягчили обвал на КРЖН. Подстелили тонкий слой соломки на его дне. Покажите эти "взвинченные цены" - вы ведь 2 раза уже это могли сделать
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:30
Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.
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