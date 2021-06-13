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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2087208820892090
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:06

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Вот когда спрос Сержиков подогреют ипотекой, цена сделает еще *1,5, а аренда из-за перенасыщения рынка будет о опе - простои, низкокачественные арендаторы, то почему бы не начать выходить?
я думал вы совсем что я пишу не согласны, но таки в чем то мы сходимся (перенасыщение рынка аренды).

В 16-ом, когда я только начал тут писать, я написал что-то такого типа
"время зарабатывать на депозитах закончилось, сейчас окно возможности заработать на котлованах, завтра останется только небольшой доход с аренды, послезавтра и это прикроется, и мы будем жить в цивилизованном мире, где деньги сами по себе не генерят доход, где, фактически, нет пассивного дохода, нужно работать".

Конечно, если каждый год строят новостройки, а народ с провинции уже едет не столько в Киев, сколько в Польшу, аренда придет в упадок. Этот процесс происходил постепенно, но с 18-19 года сильно ускорился.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 30 чер, 2021 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:07

  Vlad442 написав:Вы оперируете некорректными цифрами, поэтому получаете неправильный результат. Не буду приводить "частные случаи", но доходность аренды при падении цены увеличивается. В промежутке 07-09 сильней, в промежутке 13-15 слабей. Соответственно при росте цены падает


Уверен, что оперирую правильными цифрами. Именно поэтому вы не стали себя отруждать их исправлением - найти в архивах пруфы не составит большого труда.

2014-2015 гг были настоящим экономическим (и не только) шоком - единственным с середины 90-х случаем, когда потребительская гиперинфляция не сопровождалась ростом гривневых доходов. Следовательно, располагаемых на аренду средств было так немного, что выбора у арендодателей оставалось только 2 - либо сдавать по гривневым ценам 2013-го, либо не сдавать вовсе.

С 2016-го аренда начала активно восстанавливаться (с восстановлением доходов населения) - это факт. Но в "яме" 2014-2015 гг доходность аренда была максимально низкой даже если считать ее по некорректной методике, где в знаменателе будет текущая, а не инвестиционая стоимость объекта
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  zРадио написав:Следовательно, располагаемых на аренду средств было так немного, что выбора у арендодателей оставалось только 2 - либо сдавать по гривневым ценам 2013-го, либо не сдавать вовсе

Это теоретически, но летом 14 поток беженцев сильно взвинтил цены. За квартирами очереди стояли. Кстати, многие донецкие, кто тогда заселился, живут в аренде и сейчас.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:14

  Vlad442 написав:Это теоретически, но летом 14 поток беженцев сильно взвинтил цены. За квартирами очереди стояли. Кстати, многие донецкие, кто тогда заселился, живут в аренде и сейчас.


Вот это как раз теоретически - медийные басни ради громкого заголовка да красного словца. По факту переселенцы лишь смягчили обвал на КРЖН. Подстелили тонкий слой соломки на его дне. Покажите эти "взвинченные цены" - вы ведь 2 раза уже это могли сделать :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:30

Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:52

  барабашов написав:А бизнес-план от патриотиковских Трибек заточен был под аренду 5500 или меньше? Я в плане те 40 метров на круг тысяч 25 наверно вышли, и 8,5-9кгрн наверно пошокаладней ОВГЗ выхлоп дают?

ЖК Вонючка это хороший проект посдавать в аренду три года(налоги) и продать.
Во первых там 1к 32-34 метра, потолки 2,5 метра.
Теплопункт вроде до сих пор нормально не сделан и не сдан Киевтеплоэнерго, от того зимой в квартирах холодно(нужно доотапливаться электричеством).
Звукоизоляция пиzдец.
Про БСА и мусоросжигательный завод все в курсе.
ПС Аренда в ЖК Вонючка всегда шла на 10-20% дешевле Патриотки.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:00

  Vlad442 написав:Это теоретически, но летом 14 поток беженцев сильно взвинтил цены. За квартирами очереди стояли. Кстати, многие донецкие, кто тогда заселился, живут в аренде и сейчас.

В 14 году донецкие не считали нужным покупать нормальные тарелки и вилки.
С одноразовых питались.
Верили что вот - вот наши каратели покарают их гопников и они вернутся назад - домой, смотреть их любимое российское ТВ по вечерам :mrgreen:

У кого не было хорошей заначки в кеше или на депо вернулись назад.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:13

  Vlad442 написав:Конечно, если каждый год строят новостройки, а народ с провинции уже едет не столько в Киев, сколько в Польшу, аренда придет в упадок. Этот процесс происходил постепенно, но с 18-19 года сильно ускорился.

т.е. те кто сейчас гребет однушки под аренду Лохи?
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:27

  UA написав:
  Vlad442 написав:Конечно, если каждый год строят новостройки, а народ с провинции уже едет не столько в Киев, сколько в Польшу, аренда придет в упадок. Этот процесс происходил постепенно, но с 18-19 года сильно ускорился.

т.е. те кто сейчас гребет однушки под аренду Лохи?

если доходность аренды продолжит падение, появится мощный сегмент арендаторов продавших свою квартиру и получающих с этих денег пассивный доход в 1,5-3 раза перекрывающий стоимость аренды. На таких людях аренда может ещё чуток продержится. Но там вряд ли будет однушка, скорее двушка-трёшка. Для адекватного пассивного дохода надо 100куе не меньше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 чер, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:29

  UA написав:
  Vlad442 написав:Конечно, если каждый год строят новостройки, а народ с провинции уже едет не столько в Киев, сколько в Польшу, аренда придет в упадок. Этот процесс происходил постепенно, но с 18-19 года сильно ускорился.

т.е. те кто сейчас гребет однушки под аренду Лохи?

А що, цієї весни-літа, тут багато було/є бажаючих прикупити собі однушку по поточних цінах?
Всі, хто хоче щось прикупити - чекають/моляться на графіки зРадіо :mrgreen:
(доречі, прогнози зРадіо мають місце бути - так як всі ми розуміємо, що бульбашка все більше і більше надувається)
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