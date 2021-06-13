vitaliian написав:если доходность аренды продолжит падение, появится мощный сегмент арендаторов продавших свою квартиру и получающих с этих денег пассивный доход в 1,5-3 раза перекрывающий стоимость аренды. На таких людях аренда может ещё чуток продержится. Но там вряд ли будет однушка, скорее двушка-трёшка. Для адекватного пассивного дохода надо 100куе не меньше.
В реальности, свое единственное жилье продают или закладывают в банке только амфетаминовые наркоманы, игроманы и пр. стремящиеся к успеху граждане.