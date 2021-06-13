RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2088208920902091
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:12

  vitaliian написав:если доходность аренды продолжит падение, появится мощный сегмент арендаторов продавших свою квартиру и получающих с этих денег пассивный доход в 1,5-3 раза перекрывающий стоимость аренды. На таких людях аренда может ещё чуток продержится. Но там вряд ли будет однушка, скорее двушка-трёшка. Для адекватного пассивного дохода надо 100куе не меньше.

В реальности, свое единственное жилье продают или закладывают в банке только амфетаминовые наркоманы, игроманы и пр. стремящиеся к успеху граждане.
UA
 
Повідомлень: 5745
З нами з: 19.07.08
Подякував: 965 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:У кого не было хорошей заначки в кеше или на депо вернулись назад.

Знаю людей, которые остались, работают, снимают. Может с теми, кто сразу вернулся, не было точек пересечения, чтобы познакомиться.
  UA написав:т.е. те кто сейчас гребет однушки под аренду Лохи?

Давайте разделим, если это возможно, аренду, и покупку в расчете на подорожание. Если подорожает - не лохи, если вернется к мартовским хаям и еще минус 40% - лохи. Выиграют они или проиграют, сейчас никто не знает.
Если брать аренду, то мы пришли к состоянию рынка, что любителям тут будет туго. Сделать жлоб ремонт с прорабом за много денег, который развалится через год, поселить индусов и наступить на остальные грабли. У них скорей всего будет минус (именно с аренды), пока не набьют шишек. Профи получат при тех же вводных небольшой плюс.
Vlad442
 
Повідомлень: 8149
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:16

  Vlad442 написав:Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.


Еще нужно разобраться, что это за данные, которые вы подняли. Никакого среднерыночного роста цены аренды вполовину не было тогда и близко - бОльшую часть валютных потерь отыгрывали долгие годы с 2016-го по 2019-й.

При удачном раскладе в 2015-м к 2013-му на 50% в плюс могли рассчитывать разве что арендодатели, поменявшие "местного" на переселенца (и то сомнительно). Поменявшие "местного" на "местного" - на 20-30%, не менявшие - на 15-20%
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10341
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2254 раз.
Подякували: 4892 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 2088208920902091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 7779, 7780, 7781
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
77803 10907891
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 17:33
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
14 23545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 15:56
Мизантрóп
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 227240
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.