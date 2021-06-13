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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:12
vitaliian написав:
если доходность аренды продолжит падение, появится мощный сегмент арендаторов продавших свою квартиру
и получающих с этих денег пассивный доход в 1,5-3 раза перекрывающий стоимость аренды. На таких людях аренда может ещё чуток продержится. Но там вряд ли будет однушка, скорее двушка-трёшка. Для адекватного пассивного дохода надо 100куе не меньше.
В реальности, свое единственное жилье продают или закладывают в банке только амфетаминовые наркоманы, игроманы и пр. стремящиеся к успеху граждане.
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UA
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:07
UA написав:
У кого не было хорошей заначки в кеше или на депо вернулись назад.
Знаю людей, которые остались, работают, снимают. Может с теми, кто сразу вернулся, не было точек пересечения, чтобы познакомиться.
UA написав:
т.е. те кто сейчас гребет однушки под аренду Лохи?
Давайте разделим, если это возможно, аренду, и покупку в расчете на подорожание. Если подорожает - не лохи, если вернется к мартовским хаям и еще минус 40% - лохи. Выиграют они или проиграют, сейчас никто не знает.
Если брать аренду, то мы пришли к состоянию рынка, что любителям тут будет туго. Сделать жлоб ремонт с прорабом за много денег, который развалится через год, поселить индусов и наступить на остальные грабли. У них скорей всего будет минус (именно с аренды), пока не набьют шишек. Профи получат при тех же вводных небольшой плюс.
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Vlad442
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Додано: Сер 30 чер, 2021 17:16
Vlad442 написав:
Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.
Еще нужно разобраться, что это за данные, которые вы подняли. Никакого среднерыночного роста цены аренды вполовину не было тогда и близко - бОльшую часть валютных потерь отыгрывали долгие годы с 2016-го по 2019-й.
При удачном раскладе в 2015-м к 2013-му на 50% в плюс могли рассчитывать разве что арендодатели, поменявшие "местного" на переселенца (и то сомнительно). Поменявшие "местного" на "местного" - на 20-30%, не менявшие - на 15-20%
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zРадио
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:01
Vlad442 написав:
Если брать аренду, то мы пришли к состоянию рынка, что любителям тут будет туго
. Сделать жлоб ремонт с прорабом за много денег, который развалится через год, поселить индусов и наступить на остальные грабли. У них скорей всего будет минус (именно с аренды), пока не набьют шишек. Профи получат при тех же вводных небольшой плюс.
У меня родственница купила квартиру под аренду с нулевым ремонтом (переплата за ремонт и его износостойкость отдельная тема).
Первый квартирант белорусский айтишник (я одобрил )
Звонит айтишник на второй день после заселения и говорит соседские дети сверху прыгают, а у него высокоинтеллектуальная работа. Не может работать.
Родители детей жлобы.
Через несколько дней белорус съехал со штрафом в пол залога за досрочный съезд.
Родственница заселила марокканцев (я категорически не одобрил
).
Теперь уже соседи (все по периметру) в ахуе и жалуются на марокканцев.
Родственнице принципиально пох.
Думаю через месяц - два квартира будет непригодна для сдачи в аренду.
Разве что заедут другие арабы.
Интересна рентабельность мероприятия и в какой срок родственница устанет от "пассивного дохода".
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UA
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:14
UA написав:
Родственница заселила марокканцев (я категорически не одобрил
квартира в Киеве? застрахована? с марокканцев берёт выше рынка?
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vitaliian
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:36
zРадио написав:
2014-2015 гг были настоящим экономическим (и не только) шоком - единственным с середины 90-х случаем, когда потребительская гиперинфляция не сопровождалась ростом гривневых доходов. Следовательно, располагаемых на аренду средств было так немного, что выбора у арендодателей оставалось только 2 - либо сдавать по гривневым ценам 2013-го, либо не сдавать вовсе
.
теоретик ты какое имеешь отношение к аренде?
зачем гадишь уже и на этой ветке?
все мои объекты дали в конце 14го/начале 15го минимум х1.5 от 13го в грн
может у тебя лучше получится написать про динамику цен на памперсы и прокладки в это время?
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:37
vitaliian написав: UA написав:
Родственница заселила марокканцев (я категорически не одобрил
квартира в Киеве? застрахована? с марокканцев берёт выше рынка?
Типичное заблуждение новичка в аренде что страховкой можно как то прикрыть риски.
Страховка при аренде не сильно поможет.
Позвоните в нормальную страховую они лучше меня проконсультируют.
В страховой же не идиоты работают, чтобы страховать высоковероятный риск.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:42
zРадио написав: Vlad442 написав:
Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.
Еще нужно разобраться, что это за данные, которые вы подняли. Никакого среднерыночного роста цены аренды вполовину не было тогда и близко - бОльшую часть валютных потерь отыгрывали долгие годы с 2016-го по 2019-й.При удачном раскладе в 2015-м к 2013-му на 50% в плюс могли рассчитывать разве что арендодатели, поменявшие "местного" на переселенца (и то сомнительно). Поменявшие "местного" на "местного" - на 20-30%, не менявшие - на 15-20%
пруфы есть?
теоретиг, какое отношение к рынку аренды ты имеешь?
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:58
Прохожий написав:
теоретик ты какое имеешь отношение к аренде?
зачем гадишь уже и на этой ветке?
все мои объекты дали в конце 14го/начале 15го минимум х1.5 от 13го в грн
может у тебя лучше получится написать про динамику цен на памперсы и прокладки в это время?
Такое же отношение имею, как прокуроришка-фантазер. С меня пруфы требуешь, а самому привести слабо? С утра прошу - сначала Влада, теперь и ты хамовито влез.
PS: если тебя тревожат памперсы, пора задуматься о сиделке
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zРадио
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