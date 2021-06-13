Додано: Сер 30 чер, 2021 17:07

UA написав: У кого не было хорошей заначки в кеше или на депо вернулись назад. У кого не было хорошей заначки в кеше или на депо вернулись назад.

UA написав: т.е. те кто сейчас гребет однушки под аренду Лохи? т.е. те кто сейчас гребет однушки под аренду Лохи?

Знаю людей, которые остались, работают, снимают. Может с теми, кто сразу вернулся, не было точек пересечения, чтобы познакомиться.Давайте разделим, если это возможно, аренду, и покупку в расчете на подорожание. Если подорожает - не лохи, если вернется к мартовским хаям и еще минус 40% - лохи. Выиграют они или проиграют, сейчас никто не знает.Если брать аренду, то мы пришли к состоянию рынка, что любителям тут будет туго. Сделать жлоб ремонт с прорабом за много денег, который развалится через год, поселить индусов и наступить на остальные грабли. У них скорей всего будет минус (именно с аренды), пока не набьют шишек. Профи получат при тех же вводных небольшой плюс.