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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:46
Vlad442 написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
Вот когда спрос Сержиков подогреют ипотекой, цена сделает еще *1,5, а аренда из-за перенасыщения рынка будет о опе - простои, низкокачественные арендаторы, то почему бы не начать выходить?
я думал вы совсем что я пишу не согласны, но таки в чем то мы сходимся (перенасыщение рынка аренды).
В 16-ом, когда я только начал тут писать, я написал что-то такого типа
"время зарабатывать на депозитах закончилось, сейчас окно возможности заработать на котлованах, завтра останется только небольшой доход с аренды, послезавтра и это прикроется, и мы будем жить в цивилизованном мире, где деньги сами по себе не генерят доход, где, фактически, нет пассивного дохода, нужно работать".
Конечно, если каждый год строят новостройки, а народ с провинции уже едет не столько в Киев, сколько в Польшу, аренда придет в упадок. Этот процесс происходил постепенно, но с 18-19 года сильно ускорился.
гагага,
у цивілізованому світі є ФР, Робінгуд для торгівлі без комісій, стоки (середньорічно +7% в доларах США), дешева іпотека і ще 100500 варіантів заробити.
Влад, не пори маячні, в нашому Гондурасі тільки казино з фішками на депозити, ОВДП, РН і все.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:51
UA написав: Vlad442 написав:
Если брать аренду, то мы пришли к состоянию рынка, что любителям тут будет туго
. Сделать жлоб ремонт с прорабом за много денег, который развалится через год, поселить индусов и наступить на остальные грабли. У них скорей всего будет минус (именно с аренды), пока не набьют шишек. Профи получат при тех же вводных небольшой плюс.
У меня родственница купила квартиру под аренду с нулевым ремонтом (переплата за ремонт и его износостойкость отдельная тема).
Первый квартирант белорусский айтишник (я одобрил )
Звонит айтишник на второй день после заселения и говорит соседские дети сверху прыгают, а у него высокоинтеллектуальная работа. Не может работать.
Родители детей жлобы.
Через несколько дней белорус съехал со штрафом в пол залога за досрочный съезд.
Родственница заселила марокканцев (я категорически не одобрил
).
Теперь уже соседи (все по периметру) в ахуе и жалуются на марокканцев.
Родственнице принципиально пох.
Думаю через месяц - два квартира будет непригодна для сдачи в аренду.
Разве что заедут другие арабы.
Интересна рентабельность мероприятия и в какой срок родственница устанет от "пассивного дохода".
так тре було пояснити сусіду: не хотів тихарів ІТ із Білорусі, на тобі мароканці.
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