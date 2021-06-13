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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2089209020912092
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:51

  UA написав:
  Vlad442 написав:Если брать аренду, то мы пришли к состоянию рынка, что любителям тут будет туго. Сделать жлоб ремонт с прорабом за много денег, который развалится через год, поселить индусов и наступить на остальные грабли. У них скорей всего будет минус (именно с аренды), пока не набьют шишек. Профи получат при тех же вводных небольшой плюс.

У меня родственница купила квартиру под аренду с нулевым ремонтом (переплата за ремонт и его износостойкость отдельная тема).
Первый квартирант белорусский айтишник (я одобрил )
Звонит айтишник на второй день после заселения и говорит соседские дети сверху прыгают, а у него высокоинтеллектуальная работа. Не может работать.
Родители детей жлобы.
Через несколько дней белорус съехал со штрафом в пол залога за досрочный съезд.
Родственница заселила марокканцев (я категорически не одобрил :mrgreen: ).
Теперь уже соседи (все по периметру) в ахуе и жалуются на марокканцев.
Родственнице принципиально пох.
Думаю через месяц - два квартира будет непригодна для сдачи в аренду.
Разве что заедут другие арабы.
Интересна рентабельность мероприятия и в какой срок родственница устанет от "пассивного дохода".

так тре було пояснити сусіду: не хотів тихарів ІТ із Білорусі, на тобі мароканці.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:У меня родственница купила квартиру под аренду с нулевым ремонтом (переплата за ремонт и его износостойкость отдельная тема).
Первый квартирант белорусский айтишник (я одобрил )
Звонит айтишник на второй день после заселения и говорит соседские дети сверху прыгают, а у него высокоинтеллектуальная работа. Не может работать.
Родители детей жлобы.
Через несколько дней белорус съехал со штрафом в пол залога за досрочный съезд.
Родственница заселила марокканцев (я категорически не одобрил ).
Теперь уже соседи (все по периметру) в ахуе и жалуются на марокканцев.
Родственнице принципиально пох.
Думаю через месяц - два квартира будет непригодна для сдачи в аренду.
Разве что заедут другие арабы.
Интересна рентабельность мероприятия и в какой срок родственница устанет от "пассивного дохода".

Душевная история. Нужно распечатать и раздать всем соседям, от квартиры где живу, до арендных квартир.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 22:06

Это можно сюда написать???

Я купил в парке Позняки два номера телефона по 35$ двух симпатичных брюнеток с Российской Федерации. Теперь вместо аренты 2к квартиры по 25к грн в месяц, я хочу купить теслу за 40к$ и снимать дом между Одессой и Киевом. Они будут менять катать на тесле.

Вариант?
proftpd66
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  #<1 ... 2089209020912092
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