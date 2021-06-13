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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2089209020912092
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 22:31

  Vlad442 написав:Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.

Что у Вас за данные? Не было такого большого поднятия цен в этот период
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:27

  Damien написав:
  Vlad442 написав:Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.

Что у Вас за данные? Не было такого большого поднятия цен в этот период

Орендні ціни донині (в доларах) не вийшли на рівень 2013.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:47

  Vlad442 написав:Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.

я когда понаехал в Киев в 2010 За 3000-3500 были в хлам убитые гостинки, сам снял советскую панель 40м2 за 4500 на венике. Состояние среднее, мебель советская. Сейчас такая 5500-6500 В тот же период (2010) сотрудник снял 1ку в новострое Коцюбинское за 6500 (первая сдача, ремонт, встроенная техника). Сейчас такая 9000-10000. рост в 1,5 (максимум 2) раза за 11 лет!!!

Цена на продукты х3 (овощи х5), солярка х3,5 метро х4, э/энергия и ж/д билеты х5 и тд. Не подорожали только кнопочные моб.телефоны. Все расчёты в гривне. Аренда сильно отстаёт от инфляции.
vitaliian
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  #<1 ... 2089209020912092
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