Что у Вас за данные? Не было такого большого поднятия цен в этот период
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 22:31
Додано: Чет 01 лип, 2021 07:27
Додано: Чет 01 лип, 2021 07:47
я когда понаехал в Киев в 2010 За 3000-3500 были в хлам убитые гостинки, сам снял советскую панель 40м2 за 4500 на венике. Состояние среднее, мебель советская. Сейчас такая 5500-6500 В тот же период (2010) сотрудник снял 1ку в новострое Коцюбинское за 6500 (первая сдача, ремонт, встроенная техника). Сейчас такая 9000-10000. рост в 1,5 (максимум 2) раза за 11 лет!!!
Цена на продукты х3 (овощи х5), солярка х3,5 метро х4, э/энергия и ж/д билеты х5 и тд. Не подорожали только кнопочные моб.телефоны. Все расчёты в гривне. Аренда сильно отстаёт от инфляции.
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