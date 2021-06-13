Что у Вас за данные? Не было такого большого поднятия цен в этот период
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Додано: Сер 30 чер, 2021 22:31
Додано: Чет 01 лип, 2021 07:27
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:19
Додано: Чет 01 лип, 2021 23:45
Вести с полей. Совершенно неожиданно за 2400 сдались Липки, которые наши господа полгода не снимали за 2500, потом год не снимали за 2200, зато регулярно снимали иноземцы с БНБ за 150/сутки неделя-месяц и по 100 от месяца.
Арендатор, естественно, айтишник. Без детей, животных, с невестой.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 00:35
antonivs3
Что такое БНБ и не убивают ли чурэки посуточно явно жирный ремонт? Кстати, а какой он примерно чтоб сталинку сдавать за 70кгрн? Там 2к или 3к?
Додано: П'ят 02 лип, 2021 01:37
Там 4к. Ремонт 10летней давности, но красивый, от профи дизайна и целый, в классике, почему наши, по словам брокеров, и не снимали (нашим подавай модное из журналь дю десигн, лофт/скандинавиан/хитек)
air bnb это такой сайт, насколько понял- прокатные хаты по всему миру без посредников, если не считать комиссии самого БНБ.
посуточно она и не сдавалась (гемора с уборкой для собственника много), от штуцера за неделю, из чурэков самые были китаец, а так амеры, британцы..
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