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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 чер, 2021 22:31
Vlad442 написав:
Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.
Что у Вас за данные? Не было такого большого поднятия цен в этот период
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Damien
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Додано: Чет 01 лип, 2021 07:27
Damien написав: Vlad442 написав:
Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.
Что у Вас за данные? Не было такого большого поднятия цен в этот период
Орендні ціни донині (в доларах) не вийшли на рівень 2013.
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Frant
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:19
Frant написав: Vlad442 написав:
Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.
Орендні ціни донині (в доларах) не вийшли на рівень 2013.
Навіть якщо і вийдуть , то долар вже далеко не той,що був у 13 році
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Додано: Чет 01 лип, 2021 23:45
Вести с полей. Совершенно неожиданно за 2400 сдались Липки, которые наши господа полгода не снимали за 2500, потом год не снимали за 2200, зато регулярно снимали иноземцы с БНБ за 150/сутки неделя-месяц и по 100 от месяца.
Арендатор, естественно, айтишник. Без детей, животных, с невестой.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 00:35
antonivs3
Что такое БНБ и не убивают ли чурэки посуточно явно жирный ремонт? Кстати, а какой он примерно чтоб сталинку сдавать за 70кгрн? Там 2к или 3к?
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барабашов
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 01:37
4к, ремонту 10 лет, но красивый, от профи дизайна и естественно- целый, в классике, почему наши, по словам брокеров, и не снимали (нашим подавай модное из жёрналь дю десигн, лофт/скандинавиан/хитек)
air bnb это такой сайт, насколько понял- прокатные хаты по всему миру без посредников, если не считать комиссии самого БНБ.
посуточно она и не сдавалась (гемора с уборкой для собственника много), от штуцера за неделю, из чурэков самые были китаец, а так амеры, британцы- имеющие хорошие рейтинги от сайта..
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antonivs3
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:15
antonivs3 написав:
Вести с полей. Совершенно неожиданно за 2400 сдались Липки, которые наши господа полгода не снимали за 2500, потом год не снимали за 2200, зато регулярно снимали иноземцы с БНБ за 150/сутки неделя-месяц и по 100 от месяца.
Арендатор, естественно, айтишник. Без детей, животных, с невестой.
Местный айтишник снимает 4 комнатную квартиру за 2400 у.е чтобы порисоваться перед невестой.
Это уже пик айти пузыря или ещё нет?
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:21
Frant написав:
Орендні ціни донині (в доларах) не вийшли на рівень 2013.
Сейчас арендные цены в долларе на уровне 60-65% от цен 2013 года.
Цены продаж на 1к квартиры под аренду, отдельными локациями уже почти на уровне 2013года.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:56
Damien написав: Vlad442 написав:
Поднял данные. Лето 15-ого к лету 13-ого аренда примерно +50%. Рост гривневой цены 80-90%. Значит с 13 по 15 доходность аренды упала.
Что у Вас за данные? Не было такого большого поднятия цен в этот период
Осенью 13-ого был очередной сезонный рост цен, летом 14-ого рост из-за переселенцев.
Я не говорю, что данные репрезентативны и все квартиры подорожали на 50% в гривне. У меня получилось так.
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Vlad442
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:59
UA написав: antonivs3 написав:
Вести с полей. Совершенно неожиданно за 2400 сдались Липки, которые наши господа полгода не снимали за 2500, потом год не снимали за 2200, зато регулярно снимали иноземцы с БНБ за 150/сутки неделя-месяц и по 100 от месяца.
Арендатор, естественно, айтишник. Без детей, животных, с невестой.
Местный айтишник снимает 4 комнатную квартиру за 2400 у.е чтобы порисоваться перед невестой.
Это уже пик айти пузыря или ещё нет?
У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.
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