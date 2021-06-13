Хотелки почти на уровне реальных продаж 13-ого года.
Я выставлял весной квартиру по той цене, что покупал (даже не в 13-ом, а раньше). Просмотров не было, редкие звонки риелторов с вопросом "какая актуальная цена, вы еще не снизили, дорого".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Хотелки почти на уровне реальных продаж 13-ого года.
Я выставлял весной квартиру по той цене, что покупал (даже не в 13-ом, а раньше). Просмотров не было, редкие звонки риелторов с вопросом "какая актуальная цена, вы еще не снизили, дорого".
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:02
во-1х не местный, а с Ю-В Украины, во-2х, как оказалось, невесте для работы тоже нужен отдельный кабинет. Таким образом, гостиная, спальня, еще 2 комнаты для штудий.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:03
в 2010 я арендовал однушку в советской панели на венике за 4500, а коллега однуху в новострое в коцюбинском за 7000 (встроенная техника, 1я сдача). за 11 лет гривневая цена по аналогичным объектам сделала х1,5 ХЗ может это я дорого арендовал но за 3300-3500 тогда были убитые гостинки 24м2 поэтому 4500 мне дорого не показалось.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 лип, 2021 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
опередили - тока хотел написать, шо для двоих работающих дома людей вполне ок, а метров сколько?
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