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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2090209120922093
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Цены продаж на 1к квартиры под аренду, отдельными локациями уже почти на уровне 2013года.

Хотелки почти на уровне реальных продаж 13-ого года.
Я выставлял весной квартиру по той цене, что покупал (даже не в 13-ом, а раньше). Просмотров не было, редкие звонки риелторов с вопросом "какая актуальная цена, вы еще не снизили, дорого".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:02

  UA написав:
  antonivs3 написав:Вести с полей. Совершенно неожиданно за 2400 сдались Липки, которые наши господа полгода не снимали за 2500, потом год не снимали за 2200, зато регулярно снимали иноземцы с БНБ за 150/сутки неделя-месяц и по 100 от месяца.
Арендатор, естественно, айтишник. Без детей, животных, с невестой.

Местный айтишник снимает 4 комнатную квартиру за 2400 у.е чтобы порисоваться перед невестой.
Это уже пик айти пузыря или ещё нет?

во-1х не местный, а с Ю-В Украины, во-2х, как оказалось, невесте для работы тоже нужен отдельный кабинет. Таким образом, гостиная, спальня, еще 2 комнаты для штудий.
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:03

  UA написав:
  Frant написав:Орендні ціни донині (в доларах) не вийшли на рівень 2013.

Сейчас арендные цены в долларе на уровне 60-65% от цен 2013 года.
Цены продаж на 1к квартиры под аренду, отдельными локациями уже почти на уровне 2013года.

в 2010 я арендовал однушку в советской панели на венике за 4500, а коллега однуху в новострое в коцюбинском за 7000 (встроенная техника, 1я сдача). за 11 лет гривневая цена по аналогичным объектам сделала х1,5 ХЗ может это я дорого арендовал но за 3300-3500 тогда были убитые гостинки 24м2 поэтому 4500 мне дорого не показалось.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 лип, 2021 09:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

antonivs3 написав:
  UA написав:
  antonivs3 написав:Вести с полей. Совершенно неожиданно за 2400 сдались Липки, которые наши господа полгода не снимали за 2500, потом год не снимали за 2200, зато регулярно снимали иноземцы с БНБ за 150/сутки неделя-месяц и по 100 от месяца.
Арендатор, естественно, айтишник. Без детей, животных, с невестой.

Местный айтишник снимает 4 комнатную квартиру за 2400 у.е чтобы порисоваться перед невестой.
Это уже пик айти пузыря или ещё нет?

во-1х не местный, а с Ю-В Украины, во-2х, как оказалось, невесте для работы тоже нужен отдельный кабинет. Таким образом, гостиная, спальня, еще 2 комнаты для штудий.
опередили - тока хотел написать, шо для двоих работающих дома людей вполне ок, а метров сколько?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:42

  kingkongovets написав:
antonivs3 написав:во-1х не местный, а с Ю-В Украины, во-2х, как оказалось, невесте для работы тоже нужен отдельный кабинет. Таким образом, гостиная, спальня, еще 2 комнаты для штудий.
опередили - тока хотел написать, шо для двоих работающих дома людей вполне ок, а метров сколько?

Оно то нормально.
Только айтишник с Ю-В, вряд ли имеет хоть какое свое жилье в Киеве.
А 30 куе в год за аренду запрягся выплачивать.
Мне нравится новое поколение :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:44

  Vlad442 написав:
  UA написав:Цены продаж на 1к квартиры под аренду, отдельными локациями уже почти на уровне 2013года.

Хотелки почти на уровне реальных продаж 13-ого года.
Я выставлял весной квартиру по той цене, что покупал (даже не в 13-ом, а раньше). Просмотров не было, редкие звонки риелторов с вопросом "какая актуальная цена, вы еще не снизили, дорого".

А вдруг залетный покупатель паникер снявший бабло с депо клюнет?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Bolt написав:
  UA написав:
  antonivs3 написав:Вести с полей. Совершенно неожиданно за 2400 сдались Липки, которые наши господа полгода не снимали за 2500, потом год не снимали за 2200, зато регулярно снимали иноземцы с БНБ за 150/сутки неделя-месяц и по 100 от месяца.
Арендатор, естественно, айтишник. Без детей, животных, с невестой.

Местный айтишник снимает 4 комнатную квартиру за 2400 у.е чтобы порисоваться перед невестой.
Это уже пик айти пузыря или ещё нет?

У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.


Знаю, что и по 20 куе бывает, если напрямую по контракту на всякие США. Последние два года как-то рейты поперли вверх
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:12

Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:26

  барабашов написав:Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?

И 2к и 4к тоже нужно выцарапывать, когда больше, когда меньше. Такая уж отрасль.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:01

  Faceless написав:
  барабашов написав:Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?

И 2к и 4к тоже нужно выцарапывать, когда больше, когда меньше. Такая уж отрасль.

Вы лучше скажите сколько в среднем длится карьера, у тех кто по 20 к в месяц зарабатывает?
UA
 
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  #<1 ... 2090209120922093
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