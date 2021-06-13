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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:00
UA написав:
Цены продаж на 1к квартиры под аренду, отдельными локациями уже почти на уровне 2013года.
Хотелки почти на уровне реальных продаж 13-ого года.
Я выставлял весной квартиру по той цене, что покупал (даже не в 13-ом, а раньше). Просмотров не было, редкие звонки риелторов с вопросом "какая актуальная цена, вы еще не снизили, дорого".
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Vlad442
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:02
UA написав: antonivs3 написав:
Вести с полей. Совершенно неожиданно за 2400 сдались Липки, которые наши господа полгода не снимали за 2500, потом год не снимали за 2200, зато регулярно снимали иноземцы с БНБ за 150/сутки неделя-месяц и по 100 от месяца.
Арендатор, естественно, айтишник. Без детей, животных, с невестой.
Местный айтишник снимает 4 комнатную квартиру за 2400 у.е чтобы порисоваться перед невестой.
Это уже пик айти пузыря или ещё нет?
во-1х не местный, а с Ю-В Украины, во-2х, как оказалось, невесте для работы тоже нужен отдельный кабинет. Таким образом, гостиная, спальня, еще 2 комнаты для штудий.
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antonivs3
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:03
UA написав: Frant написав:
Орендні ціни донині (в доларах) не вийшли на рівень 2013.
Сейчас арендные цены в долларе на уровне 60-65% от цен 2013 года.
Цены продаж на 1к квартиры под аренду, отдельными локациями уже почти на уровне 2013года.
в 2010 я арендовал однушку в советской панели на венике за 4500, а коллега однуху в новострое в коцюбинском за 7000 (встроенная техника, 1я сдача). за 11 лет гривневая цена по аналогичным объектам сделала х1,5 ХЗ может это я дорого арендовал но за 3300-3500 тогда были убитые гостинки 24м2 поэтому 4500 мне дорого не показалось.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 02 лип, 2021 09:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:06
antonivs3 написав: UA написав: antonivs3 написав:
Вести с полей. Совершенно неожиданно за 2400 сдались Липки, которые наши господа полгода не снимали за 2500, потом год не снимали за 2200, зато регулярно снимали иноземцы с БНБ за 150/сутки неделя-месяц и по 100 от месяца.
Арендатор, естественно, айтишник. Без детей, животных, с невестой.
Местный айтишник снимает 4 комнатную квартиру за 2400 у.е чтобы порисоваться перед невестой.
Это уже пик айти пузыря или ещё нет?
во-1х не местный, а с Ю-В Украины, во-2х, как оказалось, невесте для работы тоже нужен отдельный кабинет. Таким образом, гостиная, спальня, еще 2 комнаты для штудий.
опередили - тока хотел написать, шо для двоих работающих дома людей вполне ок, а метров сколько?
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kingkongovets
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:42
kingkongovets написав:
antonivs3 написав:во-1х не местный, а с Ю-В Украины, во-2х, как оказалось, невесте для работы тоже нужен отдельный кабинет. Таким образом, гостиная, спальня, еще 2 комнаты для штудий.
опередили - тока хотел написать, шо для двоих работающих дома людей вполне ок, а метров сколько?
Оно то нормально.
Только айтишник с Ю-В, вряд ли имеет хоть какое свое жилье в Киеве.
А 30 куе в год за аренду запрягся выплачивать.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:44
Vlad442 написав: UA написав:
Цены продаж на 1к квартиры под аренду, отдельными локациями уже почти на уровне 2013года.
Хотелки почти на уровне реальных продаж 13-ого года.
Я выставлял весной квартиру по той цене, что покупал (даже не в 13-ом, а раньше). Просмотров не было, редкие звонки риелторов с вопросом "какая актуальная цена, вы еще не снизили, дорого".
А вдруг залетный покупатель паникер снявший бабло с депо клюнет?
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UA
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:45
Bolt написав: UA написав: antonivs3 написав:
Вести с полей. Совершенно неожиданно за 2400 сдались Липки, которые наши господа полгода не снимали за 2500, потом год не снимали за 2200, зато регулярно снимали иноземцы с БНБ за 150/сутки неделя-месяц и по 100 от месяца.
Арендатор, естественно, айтишник. Без детей, животных, с невестой.
Местный айтишник снимает 4 комнатную квартиру за 2400 у.е чтобы порисоваться перед невестой.
Это уже пик айти пузыря или ещё нет?
У мну племяш жены QA , но напрямую на америкосов работает-4куе.С Нового года 20%, накинули, хотя он и не просил .Значит хороший програмер вполне 10куе могет иметь.
Но толку с этих денег мало, бо женился на девке, та так с него бабки тянет, що, подозреваю, что он не смог бы даже такой говносмарт, как Долярчик купить.
Знаю, что и по 20 куе бывает, если напрямую по контракту на всякие США. Последние два года как-то рейты поперли вверх
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:12
Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?
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барабашов
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:26
барабашов написав:Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?
И 2к и 4к тоже нужно выцарапывать, когда больше, когда меньше. Такая уж отрасль.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:01
Faceless написав: барабашов написав:Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?
И 2к и 4к тоже нужно выцарапывать, когда больше, когда меньше. Такая уж отрасль.
Вы лучше скажите сколько в среднем длится карьера, у тех кто по 20 к в месяц зарабатывает?
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