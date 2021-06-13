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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2091209220932094
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  Faceless написав:
  барабашов написав:Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?

И 2к и 4к тоже нужно выцарапывать, когда больше, когда меньше. Такая уж отрасль.

Вы лучше скажите сколько в среднем длится карьера, у тех кто по 20 к в месяц зарабатывает?
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:23

  Faceless написав:
  барабашов написав:Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?

И 2к и 4к тоже нужно выцарапывать, когда больше, когда меньше. Такая уж отрасль.

Да ладно, прям каторга :mrgreen:
Всё как везде: кто-то гробится за мизер и "перспективы", а кто-то - полдня чаи гоняет с печеньками® и трындит с коллегами.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:36

  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:
  барабашов написав:Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?

И 2к и 4к тоже нужно выцарапывать, когда больше, когда меньше. Такая уж отрасль.

Да ладно, прям каторга :mrgreen:
Всё как везде: кто-то гробится за мизер и "перспективы", а кто-то - полдня чаи гоняет с печеньками® и трындит с коллегами.

Я к тому, что на 20к не надо работать впятеро больше, чем на 4к. Но и там и там не платят просто за "пройденный рабочий день". Можно полдня гонять чаи, если в остальные полдня успевать сделать работу.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:58

  Faceless написав:Я к тому, что на 20к не надо работать впятеро больше, чем на 4к. Но и там и там не платят просто за "пройденный рабочий день". Можно полдня гонять чаи, если в остальные полдня успевать сделать работу.

А на 20 к можно полдня чаи гонять?
Ну в смысле не перевелись ли ещё работодатели - лохи?
UA
 
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  #<1 ... 2091209220932094
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