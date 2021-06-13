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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:10
UA написав: Faceless написав: барабашов написав:Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?
И 2к и 4к тоже нужно выцарапывать, когда больше, когда меньше. Такая уж отрасль.
Вы лучше скажите сколько в среднем длится карьера, у тех кто по 20 к в месяц зарабатывает?
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:23
Faceless написав: барабашов написав:Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?
И 2к и 4к тоже нужно выцарапывать, когда больше, когда меньше. Такая уж отрасль.
Да ладно, прям каторга
Всё как везде: кто-то гробится за мизер и "перспективы", а кто-то - полдня чаи гоняет с печеньками® и трындит с коллегами.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:36
Рыба-сом написав: Faceless написав: барабашов написав:Faceless
но 10...20куе это же не ставка, ее выцарапывать надо по 14ч в сутки за монитором, что то подрихтовывая и улучшая, иначе "ты свободен..." ?
И 2к и 4к тоже нужно выцарапывать, когда больше, когда меньше. Такая уж отрасль.
Да ладно, прям каторга
Всё как везде: кто-то гробится за мизер и "перспективы", а кто-то - полдня чаи гоняет с печеньками® и трындит с коллегами.
Я к тому, что на 20к не надо работать впятеро больше, чем на 4к. Но и там и там не платят просто за "пройденный рабочий день". Можно полдня гонять чаи, если в остальные полдня успевать сделать работу.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:58
Faceless написав:
Я к тому, что на 20к не надо работать впятеро больше, чем на 4к. Но и там и там не платят просто за "пройденный рабочий день". Можно полдня гонять чаи, если в остальные полдня успевать сделать работу.
А на 20 к можно полдня чаи гонять?
Ну в смысле не перевелись ли ещё работодатели - лохи?
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