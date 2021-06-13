Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Я к тому, что на 20к не надо работать впятеро больше, чем на 4к. Но и там и там не платят просто за "пройденный рабочий день". Можно полдня гонять чаи, если в остальные полдня успевать сделать работу.
А на 20 к можно полдня чаи гонять? Ну в смысле не перевелись ли ещё работодатели - лохи?
Faceless написав:Я к тому, что на 20к не надо работать впятеро больше, чем на 4к. Но и там и там не платят просто за "пройденный рабочий день". Можно полдня гонять чаи, если в остальные полдня успевать сделать работу.
А на 20 к можно полдня чаи гонять? Ну в смысле не перевелись ли ещё работодатели - лохи?
Вообще мало связи между уровнем дохода и тем, сколько непосредственно часов в день вкалывать. Важен собственно результат, если человек его выдаёт, то все норм. Особенно на удаленке. И это справедливо для многих отраслей, не только ит
Faceless написав:Знаю, что и по 20 куе бывает, если напрямую по контракту на всякие США.
Cмотрим сюда https://jobs.dou.ua/salaries/ нет таких цифр, скорее всего исключение. Какие-то ошибки выжившего валят. Сейчас тут на форуме средняя ЗП куа дошла до 4 куе, а девелопера до 20 куе., и смех и грех.
Faceless написав:Знаю, что и по 20 куе бывает, если напрямую по контракту на всякие США.
Cмотрим сюда https://jobs.dou.ua/salaries/ нет таких цифр, скорее всего исключение. Какие-то ошибки выжившего валят. Сейчас тут на форуме средняя ЗП куа дошла до 4 куе, а девелопера до 20 куе., и смех и грех.