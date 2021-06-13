Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Французский квартал 2 полноценная ванбедрум ушла за 850 уе на 10+ этаже. В красном доме возле Поплавского цены немного ниже, чем во всяких новых домах того района, метражи однушек порядка 60+, огромные лоджии, но и ремонтов новых нет. Продолжаю следить за ситуацией вокруг центра, так как не могу сдать с 5% дисконтом к прошлому году. Скорее всего буду дальше снижаться. Ещё и сезон отдыха. Во французском квартале тоже не помню таких цен. Итого получается около 23 тысяч грн. за фк2. Как то странно всё это когда в славутиче/заречном/севене полно цен 18-21 кгрн. А в Ривер стоуне и того больше.