Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Французский квартал 2 полноценная ванбедрум ушла за 850 уе на 10+ этаже. В красном доме возле Поплавского цены немного ниже, чем во всяких новых домах того района, метражи однушек порядка 60+, огромные лоджии, но и ремонтов новых нет. Продолжаю следить за ситуацией вокруг центра, так как не могу сдать с 5% дисконтом к прошлому году. Звонков по минимуму, просмотры очень вялые. Скорее всего буду и дальше снижаться, но по соотношению стоимости спальника к центру аренда соответствующая. Ещё и сезон отдыха. Во французском квартале тоже не помню таких цен. Итого получается около 23 тысяч грн. за фк2. Как то странно всё это. В славутиче/заречном/севене полно цен 18-21 кгрн. А в Ривер стоуне и того больше.
Последние годы звонки вялые, просмотров нет вообще, но потом приходит человек и сразу снимает. Уже сложилась такая практика, что снимают с первого просмотра после недели-двух экспозиции. Если все нормально (сезон, цена) люди почему-то перестали пересматривать варианты вживую, снимают по фото. Вплоть до того, что приходит представитель, смотрит, говорит "фото соответствуют, все ОК, оплачиваю, арендатор приедет через неделю".
hume написав:Продолжаю следить за ситуацией вокруг центра, так как не могу сдать с 5% дисконтом к прошлому году.
По моим наблюдениям сейчас жесткий несезон. Все мертво стоит кроме эксклюзивных вариантов. Я бы сейчас подождал, держал цену и допустил простой в месяц-два, чем сильно дисконтировать.
Тоже склоняюсь к этому варианту. Но вот раньше я не наблюдал сезонность по отношению к объектам класса бизнес. Безпроблемно пересдавал в любое время, с простоем максимум до месяца ( но это реально было пару раз за все время работы квартиры в аренде)